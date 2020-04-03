Чижов счел странным обвинение России в дезинформации о COVID-19

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3 апреля, пятница | Последнее обновление — 10:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин поручил создать резерв лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому
Пандемия приведет к столкновению Китая и США
Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам
Зачем Трамп послал войска в Латинскую Америку
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы обычно не считаем, что наши соседи по лестничной клетке, сотрудники на работе или врачи в поликлинике сговорились нас убить. Человек, который так считает, явно нездоров и нуждается в помощи. Подробности...
Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ
Наталья Холмогорова, правозащитник
Всадник Апокалипсиса вырос перед нами во весь рост, и вся прочая общественно-политическая повестка ушла в его огромную тень. В самом деле, чума, война или голод – надежное, эффективное средство против гей-парадов. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
Как Киев живет без метро
Андрей Манчук, политолог
Прекращение работы транспорта не обязательно помогает в борьбе с распространением заразы. По крайней мере, когда это осуществляется волюнтаристским путем, без учета того, как может сказаться на обществе мгновенный разрыв социальных, экономических и транспортных связей. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
Путин посетил больницу в Коммунарке
Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойнаПодробности...
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