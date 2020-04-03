Чижов счел странным обвинение России в дезинформации о COVID-19

Постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов счел странным обвинение Москвы в дезинформации на фоне пандемии коронавируса, которая требует объединения сил всех государств и народов.

Чижов, комментируя письмо, в котором содержится призыв трех членов фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ к руководству ЕС заняться якобы имеющей место российской дезинформационной кампанией о COVID-19, заявил, что данный документ «не заслуживал бы реакции, если бы не момент, в который он появился», передает РИА «Новости».

«Нынешняя ситуация пандемии коронавируса очевидно требует объединения сил всех государств и народов. И в такой момент увлекаться подобными сюжетами и обвинениями – явно безосновательными – более чем странно», – указал он.

Постпред отметил, что «увлечение темой так называемой российской дезинформации» он относит «на счет интеллектуальной скудости тех, кто этим занимается».

«Наверное, здесь есть инстинктивное желание свалить все те проблемы, которые принесла нынешняя пандемия, на других», – добавил он.

Кроме того, Западной Европе хватает проблем: «Мы видим, какие цифры показывают отдельные государства Евросоюза по количеству инфицированных, знаем, каков накал взаимных претензий между странами-членами (ЕС), с какими проблемами сталкиваются евроструктуры в попытках найти общие решения и общий выход из ситуации».

Однако на данном этапе отвлекать внимание общественности «на поиск черной кошки в темной комнате, особенно, когда ее там нет, – по меньшей мере недостойно».

Ранее три члена фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство Европейского союза заняться якобы имеющей место «дезинформацией» со стороны России по поводу распространения коронавируса.

Кроме того, позже Польша заявила о «дезинформационной кампании» России по COVID-19.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве удивлены заявлениями посла по поводу якобы существующей «российской дезинформации о коронавирусе».

По мнению экспертов, опрошенных газетой ВЗГЛЯД, Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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