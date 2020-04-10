Минздрав заявил о связи употребления алкоголя с заражением коронавирусом

Употребление алкоголя влияет на способность организма заражаться коронавирусом, так как спиртные напитки вредят клеткам человека и инфекции легче попасть в организм, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Этанол, поступающий в организм, вредит клеткам, клетки начинают работать плохо, в том числе иммунные, и, естественно, инфекция на алкогольную интоксикацию садится гораздо легче», – передает РИА «Новости» слова Брюна в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что в условиях пандемии алкоголь можно использовать для дезинфекции рук, но стоит помнить, что он сушит кожу и на ней появляются микротрещины.

«С одной стороны идет дезинфекция, а с другой открываются ворота для инфекции. Должен быть баланс, нельзя поливаться этанолом постоянно», – пояснил Брюн.

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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