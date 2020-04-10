Определены опасные последствия заражения коронавирусом

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Россия и Саудовская Аравия пытаются остановить нефтяной потоп

Спасительная сделка ОПЕК+ получила реальные очертания Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Крупнейшие нефтяные игроки – Россия и Саудовская Аравия, судя по всему, сумели сгладить противоречия. Они готовы пойти на рекордные объемы сокращения добычи, уверяют источники. Однако интрига вокруг третьего крупнейшего игрока – США – сохраняется. Обычно США не принимают участия в таких сделках, но угроза перепроизводства в ближайшие месяцы толкает к соглашению всех производителей нефти в мире. Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Как Запад сдал Чехословакию Гитлеру

Март 1939 года. Немецкие войска парадным строем проходят по ПрагеФото: AP/ТАСС
Даже в последние дни перед подписанием в 1938-м году Мюнхенского соглашения оставались шансы спасти и Чехословакию, и даже не допустить Второй мировой войны. О подоплеке этих событий рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов - раскрывая, в частности, полузабытую роль Польши и наивность президента Чехословакии.  Подробности...
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Будущее Америки уперлось в неизвестность

Вокруг Байдена неисправимый ореол человека элит и взвесь из множества скандаловФото: Zuma/ТАСС
В условиях, когда каждый заболевший COVID-19 стоит США потери почти 50 рабочих мест, соцопросы отдают победу на грядущих президентских выборах бывшему вице-президенту Джо Байдену. «Опасный коммунист» Сандерс вышел из гонки, хотя и не сдался, а Трамп имеет все шансы сгореть в пожаре пандемии. Означает ли это, что итоги голосования предрешены, и противостояние России и США неизбежно ужесточится? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Либералы хуже печенегов и половцев

Владимир Можегов, публицист
Что-то подсказывает мне, что после окончания этой истории с вирусом, либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной опасности – гораздо больше. Подробности...
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Проблемы западной цивилизации ведут к большой крови

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вакханалия псевдолиберализма, которая разразилась на пышных полях западной цивилизации, выливающаяся в самые ублюдочные и постыдные формы, заставляет меня думать, что мы на пороге серьезных перемен, грозящих отнюдь не одному Западу. Подробности...
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Миграционная политика России становится осознанной

Глеб Простаков, журналист
Один из вопросов, которые ставит перед Россией обновленная «новая нормальность», звучит так: нужны ли падающей экономике мигранты? По разным оценкам, в России одновременно пребывают до 12 млн мигрантов – цифра, сравнимая с населением Москвы. Подробности...
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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              10 апреля 2020, 09:47

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Новый коронавирус, как и другие подобные вирусы, сильно ослабляет защиту человеческого организма, что может вызывать другие патологии, заявил академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

              Ершов заявил, что вирус подавляет иммунную систему человека, поэтому на болезнь может наслаиваться дополнительная патология, передает «Вечерняя Москва».

              По его словам, как и при обычном гриппе, организм вирус-положительного слабнет, и на этом фоне возникают вторичные иммунодефициты.

              В группе риска в такой ситуации, как правило, оказываются пожилые люди, молодежь и дети благодаря эффективности своего иммунитета подвержены осложнениям значительно меньше.

              При этом в качестве осложнений у пожилых людей могут быть инсульты и инфаркты.

              «Кроме того, все те же сопутствующие болезни, что и при гриппе, – бронхиты, менингиты и прочее», – отметил профессор.

              Вирусолог добавил, что основной причиной смертности становится не сам COVID-19, а вторичные осложнения.

              Ранее китайские ученые объяснили затемнение в легких у пораженных коронавирусом в легкой форме.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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