Врач: Работающие с вирусами врачи не могут полностью исключить случаи инфицирования

Медицинский персонал больниц, определенных для приема больных коронавирусной инфекцией, ежедневно рискует здоровьем ради пациентов, а средства защиты не всегда помогают, заявил газете ВЗГЛЯД врач-пульмонолог Василий Штабницкий.

В оперштабе Москвы рассказали, что медицинский персонал, который контактирует с больными коронавирусом, регулярно проходит тест на инфекцию. Частота сдачи анализов зависит от графика работы конкретного специалиста и близостью его контактов с пациентами. В случае положительного теста заболевшего немедленно изолируют.

«К сожалению, доля врачей, которые заразились коронавирусом, достаточно большая. Это реальность. Мы должны защищать такой ценный ресурс. Врачи, медицинские сестры сейчас просто находятся на фронте. А кроме теста на коронавирус, что еще можно было бы сделать?» – рассуждает Штабнинский.

Врач объясняет, что прежде всего выступает за доступность средств индивидуальной защиты для медработника в максимально качественной комплектации. У каждого должна быть возможность несколько раз в день переодеваться в новое облачение, попить, поесть, передохнуть.

«Мы всего лишь снижаем вероятность заболеть, но не можем полностью исключить случаи инфицирования. Это такая же реальность, как с туберкулезом, гриппом и другими инфекциями, с которыми врачу приходится сталкиваться каждый день. Он не может полностью себя уберечь от какого-либо рода воздействия. Поэтому ежедневно медперсонал рискует здоровьем ради пациентов», – резюмировал Штабнинский.

Во вторник у главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали китайский коронавирус. После того, как болезнь подтвердилась, глава медучреждения «изолировался в своем кабинете» и продолжил работать.