В Канаде зафиксирована первая смерть из-за коронавируса

Первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, зарегистрирован в Канаде, сообщила представитель Минздрава провинции Британская Колумбия, где был зафиксирован летальный исход, Бонни Хенри.

По ее словам, речь идет о мужчине, который проживал в доме престарелых в Северном Ванкувере, передает ТАСС.

Уточняется, что смерть наступила поздно вечером в воскресенье.

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7 марта в Канаде отменили чемпионат мира по хоккею среди женщин из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.

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