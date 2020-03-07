В Канаде отменен чемпионат мира по хоккею среди женщин

В Канаде отменили чемпионат мира по хоккею среди женщин из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Мы отменили чемпионат мира в Канаде», – сказал Фазель.

Турнир планировалось проводить с 31 марта по 10 апреля в городах Галифакс и Труро, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евровидение могут отменить из-за коронавируса.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.