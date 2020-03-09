Минфин напомнил о защищающем рубль механизме бюджетного правила

Минфин напомнил о действующем в России механизме бюджетного правила, защищающем бюджет и рубль от резких колебаний нефтяных цен на рынке.

Ведомство указало, что «в случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые согласно механизму бюджетного правила финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для чего осуществляется корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке», передает РИА «Новости».

Таким образом, «проведение операций на открытом рынке будет компенсировать связанное со снижением нефтяных котировок сокращение притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов, оказывая стабилизирующее влияние на курс национальной валюты.

Бюджет России в 2020 году сбалансирован при цене нефти 42,2 доллара за баррель. При более дешевой нефти Минфин, по бюджетному правилу, направляет дополнительные доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов на покупку валюты и сберегает ее в ФНБ.

При падении цен ниже этой отметки Минфин может начать продавать валюту на рынке, чтобы финансировать за счет этих средств расходы бюджета.

Ранее курс евро на международных торгах превысил 85 рублей, курс доллара – выше 74 рублей. Минфин заявил о достаточном количестве средств ФНБ для покрытия доходов при падении цены на нефть. Банк России решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней.

Напомним, на минувшей неделе появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.