Эксперт: Инициатива Трампа может возродить мечту о «ядерном нуле»

«Возможно, Трамп предложит России и Китаю какой-то амбициозный проект. Например, создание глобальной системы нераспространения ядерного оружия», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев, комментируя обещание президента США предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями.

«Можно предположить, что речь идет о перезаключении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но что в этой связи Трамп может пообещать Китаю, вопрос открытый», – считает доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев.

«Понятно, что в обмен на подключение Пекина к трехсторонней сделке, США надо идти на какие-то уступки, возможно связанные с ограничением обычных вооружений. В то же время у России и США есть взаимные вопросы по поводу стратегических вооружений», – добавил эксперт.

«Но учитывая запланированную на конец года встречу «ядерной пятерки», речь может идти о каком-то более амбициозном проекте. Например, о создании глобальной системы удержания мира от дальнейшего распространения ядерного оружия», – предполагает американист.

По его словам, Россия, США и Китай могли бы стать лидерами этого процесса. «Возможно, Трамп решил возродить мечту о так называемом ядерном нуле. Ранее ведь были грезы о полном избавлении мира от ядерного оружия, и эта идея многим нравилась», – заключил Межуев.

Накануне Дональд Трамп заявил о намерении США предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями. Глава Белого дома считает, что это позволит «избежать дорогостоящей гонки вооружений».

Напомним, Россия указывала, что США хотят подключить Китай к договору о контроле над вооружениями, но согласия Пекина так и не получили. При этом Москва считает, что участие Великобритании и Франции также необходимо.

Россия выступает за продление СНВ-3 «без предварительных условий и искусственных затяжек».

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