Трамп собрался предложить России и Китаю «смелую инициативу»

США предложат России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд в ООН зачитал письмо, в котором Трамп сообщил о своем намерении предложить Москве и Пекину «смелую новую инициативу». Данная инициатива, по словам Трампа, будет касаться «трехстороннего контроля за вооружениями». Вашингтон считает, что это позволит «избежать дорогостоящей гонки вооружений», передает РИА «Новости».

Трамп подчеркнул важность нераспространения для прогресса в сфере разоружения. Для этого, по его словам, необходимо желание стран «работать вместе для достижения цели».

В письме сказано, что за следующие 10 лет Китай хочет как минимум «удвоить размер своего ядерного запаса», а Россия «разрабатывает новые дорогостоящие и дестабилизирующие типы систем доставки».

Трамп заявил, что «мир не может позволить себе дополнительное распространение или региональные гонки вооружений».

«Вот почему США продолжат работать со своими союзниками и партнерами над укреплением ДНЯО, исполняя свои обязательства и уважая права каждого народа», – говорится в сообщении, которое Форд зачитал на мероприятии, посвященном 50-летию со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, Россия указывала, что США хотят подключить Китай к договору о контроле над вооружениями, но согласия Пекина так и не получили. При этом Москва считает, что участие Великобритании и Франции также необходимо.