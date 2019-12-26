Лавров объяснил цель призывов Москвы продлить СНВ-3

Москва и Вашингтон должны договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3), чтобы успокоить международное сообщество, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров заявил, что «Россия и США могли бы уже сейчас вдвоем продлить ДСНВ, чтобы успокоить мировое сообщество и не допустить вакуума в сфере стратстабильности», передает ТАСС.

«Хочется надеяться, что в Вашингтоне проявят здравый и ответственный подход», – подчеркнул глава дипведомства.

При этом другие страны не могут быть привлечены к продлению СНВ-3, так как документ носит двусторонний характер. Министр подчеркнул, что российская сторона выступает за продление СНВ-3 «без предварительных условий и искусственных затяжек».

«Вместе с тем американские коллеги высказываются в пользу разработки другой – новой – договоренности по ограничению ядерных вооружений. Хотят, чтобы, помимо России и США, в этом участвовал Китай, но пока его согласия не получили. Не договорились также с Великобританией и Францией, подключение которых к подобным переговорам абсолютно необходимо», – указал Лавров.

Он отметил, что США до сих пор «даже не представили конкретного видения».

«Пробрасывают данную идею с прошлой весны, однако так толком не объяснили, что именно и каким образом предполагается ограничивать. Как только получим такой проект, готовы его рассмотреть самым внимательным образом», – сказал глава МИД.

На его взгляд, переговоры «в любом случае окажутся длительными».

В начале декабря Лавров заявил, что Москва предложила Вашингтону любые варианты продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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