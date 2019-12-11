Россия предложила США любые варианты продления СНВ-3

Москва предложила Вашингтону любые варианты продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

На встрече с президентом США Дональдом Трампом он подтвердил мнение России, что «договор должен быть продлен», передает РИА «Новости».

После встречи с госсекретарем США Майклом Помпео Лавров отмечал, что «на столе не лежит ни одного конкретного предложения» от Вашингтона. Чтобы избежать «вакуума», странам следует «объявить о продлении» СНВ-3 и «подуспокоить мировое общественное мнение», сказал российский министр.

По словам главы МИД России, Вашингтон услышал озвученные российской стороной предложения, «решать теперь» американской стороне, а Москва готова продлить договор «хоть сегодня».

В свою очередь, Помпео заявил, что СНВ-3 был заключен в другую эпоху, с тех пор угрозы стратегической стабильности изменились, «нужно расширить масштаб» соглашения, включив в него Китай, передает ТАСС.

При этом США готовы рассмотреть предложение России «о том, что в данном процессе должны участвовать Великобритания и Франция».

«Вопрос стоит таким образом: считаем ли мы, что можем прийти к договоренности только между США и Россией?» – заявил он, добавив, что решение «остаться на нынешнем уровне» может привести к снижению стратегической стабильности, поскольку другие государства разрабатывают свои системы вооружений.

Также Вашингтон призвал расширить договор «в плане включения всего ряда инструментов силы, которые могут создавать стратегическую нестабильность» – «стратегические наступательные вооружения, ракеты средней и меньшей дальности, весь список договоренностей, заключенных десятки лет назад».

Напомним, Россия готова обсуждать возможность включения гиперзвукового комплекса «Кинжал» и подводного беспилотника с ядерной установкой «Посейдон» в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений.

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