Взгляд
7 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 19:37  |  vz.ru
Разделы

Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия готова прийти на переговоры с США с «Кинжалом»

Предметом переговоров с американцами может стать гиперзвуковой комплекс «Кинжал»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Москва предложила Вашингтону вариант «спасения» Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) – последнего из неразорванных Штатами соглашений по ракетно-ядерным вооружениям. Россия готова вести разговор о включении в договор новейшего «супероружия», например, гиперзвукового комплекса «Кинжал». Что в ответ Москва может потребовать от американцев? Подробности...
Перейти а раздел…

Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
Перейти а раздел…

Европа юлит в деле защиты прав русских на Украине

Украину призывают соблюдать права человека, но не любогоФото: Gleb Garanich/Reuters
В кои-то веки европейские инстанции выступили с критикой Украины – и поддержкой (хотя и косвенной) российских интересов в этой стране. Речь идет о заключении Венецианской комиссии по поводу прав живущих на Украине носителей русского языка. Однако даже в этом случае позиция Европы оказалась двуличной и двойственной. В чем же дело? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
Обсуждение: 77 комментариев

Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что думают украинцы о войне в Донбассе

    Во Франции грядет революция

    Кто и за что спорит в Арктике

      Перейти а раздел…

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Чем для вас является YouTube?
          • Источником новостей

          • Источником развлечений

          • Источником учебных пособий

          • Не смотрю YouTube

          Вам нужен документ с указанием вашей национальности?
          • Да

          • Нет

          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Машина врезалась в толпу детей в Нижнем Новгороде, много пострадавших
              Порошенко спрогнозировал отмену санкций против России из-за идеи КиеваАдвокат студента ВШЭ Жукова признался в финансировании ВСУЕвропа юлит в деле защиты прав русских на Украине«Поздравить страну!» Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей
              Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с РоссиейРоссию заподозрили в уничтожении американского беспилотникаМалышева развеяла мифы об МРТПолина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» (видео)
              Зеленский раскрыл свой главный страх перед встречей с Путиным в ПарижеПознер высказался об исполнении российского гимнаРоссиянка стала «Миссис Земной шар»Получивший леща кот рассмешил соцсети

              судебные споры


              Медведев выдвинул условие соглашения с Украиной по газу

              проект о бюджете


              Стало известно о решении США по санкциям против «Северного потока – 2»

              «не о чем говорить»


              Боярский ответил лидеру группы «Ногу свело!» про «деградацию» русских

              Видео

              «Турецкий поток»


              Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

              специальная акция


              «Поздравить страну!» Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей

              гонка вооружений


              Удастся ли американской ракете догнать российский «Кинжал»

              Мифология Запада


              КГБ приписывают еще одно знаковое убийство

              Оборонный потенциал


              Сергей Мардан: История Великой полярной армады началась 60 лет назад

              Репутация государства


              Ирина Алкснис: Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

              Последнее слово


              Максим Соколов: Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

              викторина


              Знаменитые цитаты – фейк или не фейк?

              на ваш взгляд


              Чем для вас является YouTube?

              Россия готова прийти на переговоры с США с «Кинжалом»

              Предметом переговоров с американцами может стать гиперзвуковой комплекс «Кинжал»   7 декабря 2019, 19:08
              Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
              Текст: Оксана Борисова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Москва предложила Вашингтону вариант «спасения» Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) – последнего из неразорванных Штатами соглашений по ракетно-ядерным вооружениям. Россия готова вести разговор о включении в договор новейшего «супероружия», например, гиперзвукового комплекса «Кинжал». Что в ответ Москва может потребовать от американцев?

              Россия готова обсуждать возможность включения гиперзвукового комплекса «Кинжал» и подводного беспилотника с ядерной установкой «Посейдон» в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений. Об этом в пятницу заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

              «По «Кинжалу», «Буревестнику» и «Посейдону» у нас открытая позиция, и мы готовы эти темы обсуждать, но в широком контексте диалога по стратегической стабильности. Это означает, что мы, со своей стороны, будем ставить перед США вопросы, которые нас интересуют», – добавил Рябков. Он отметил, что таких вопросов «немало».

              Замминистра иностранных дел также упомянул ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». По его словам, эти новые системы по умолчанию будут включены в будущий договор в случае, если документ останется в силе в момент постановки данных систем на дежурство, сообщило НСН.

              Напомним, что накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить СНВ-III, срок которого истекает в феврале 2021 года, без всяких условий. В конце ноября Рябков напомнил американским партнерам: Россия готова предложить Соединенным Штатам продлить действие договора СНВ-III на пять лет или на меньший срок, если США не готовы к пятилетнему действию договора.

              Но при этом, констатировал замглавы МИД, Вашингтон пока не сделал ни одного шага к обсуждению договора, хотя срок действия СНВ-III заканчивается чуть более чем через два года. СНВ-III остается единственным соглашением между США и Россией по ракетно-ядерным вооружениям после того, как Соединенные Штаты вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

              Пока же, по словам Рябкова, с американской стороны, «кроме лозунгов и попыток очернить российскую политику», в России «ничего не увидели». Позиция Вашингтона в отношении судьбы последнего ядерного соглашения с Москвой выглядит достаточно противоречиво.

              Например, накануне в Пентагоне отметили, что СНВ-III в данный момент не соответствует интересам более широкого соглашения с Россией и Китаем. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что желает вместо СНВ-III заключить некое «крупное соглашение», касающееся контроля над вооружениями, с Москвой, Пекином «и, возможно, кем-то еще». Однако при этом замглавы Пентагона по политическим делам Джон Руд заявил, что пока преждевременно «говорить о конце» СНВ-III.

              Учитывая такую невнятную позицию Вашингтона, в Москве предполагают, что СНВ-III постигнет та же участь, что и Договор РСМД. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Но несмотря на предостережения разведки, МИД все-таки сделал шаг навстречу США – так можно воспринять заявление Рябкова о готовности обсуждать какие-либо ограничения по «Кинжалам» и «Посейдонам».

              Как предполагают эксперты, это следует понимать как приглашение к серьезному торгу по условиям продления договора СНВ-III, принятого еще в 2010 году: Москва готова распространить действие договора на новейшие разработки – тот же «Кинжал», о которому миру стало известно лишь в прошлом году из выступления Владимира Путина. Но Россия ожидает от США встречных шагов.

              Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош считает, что руководство России исходит из вполне естественного желания не допускать нового витка гонки вооружений. «Именно поэтому Владимир Путин заявлял о том, что мы готовы без всяких условий продлить договор СНВ-III», – сказал Бартош газете ВЗГЛЯД.

              По словам эксперта, пока неясно, будут ли включаться системы «Кинжал» и «Посейдон» в обновленный Договор СНВ, но поскольку они попадают под категорию наступательных вооружений, как раз эти системы вызывают опасения у американцев. 

              «Со стороны Штатов есть тоже довольно широкий спектр наступательных вооружений, которые вызывают вопросы. Речь идет о системах ПВО и ПРО.

              Например, крылатые ракеты для пусковых установок Мk-41, которые можно размещать в контейнерах противоракетных систем, расположенных в Польше и Румынии. Они также установлены на боевых кораблях, которые в любой момент могут подойти в зону, обеспечивающую досягаемость крылатых ракет морского базирования до многих объектов на территории России», – подчеркнул Бартош.

              Возможный ответ американцев на такое предложение России сформулировал военный эксперт Павел Фельгенгауэр. «Да, в Москве считают, что американские системы ПРО могут рассматриваться как наступательное вооружение, но ведь такие системы относятся к ДРСМД, а не договору СНВ. При этом у нас, с точки зрения Вашингтона, появились новые виды вооружений, которые не подпадают ни под один договор. Например, тот же «Посейдон» можно считать стратегическим видом оружия», – сказал Фельгенгауэр газете ВЗГЛЯД.

              «Что касается возможных ответных шагов со стороны американцев: все их стратегические вооружения уже упомянуты в договоре СНВ-III, ничего нового они не придумали. Но там есть некоторое противоречие: американцы говорят, что они полностью соблюдают квоты по количеству боеголовок, а наши с этим не согласны. Правда, этот вопрос касается выполнения нынешнего договора, а не его продления», – продолжил эксперт.

              Американцы действительно настаивают на обсуждении включения систем «Кинжал» и «Посейдон» в новый договор, отметил Фельгенгауэр. «С нашей стороны готовность обсудить эти вопросы выглядит как уступка, но не существенная. И обещать, как говорится, не значит жениться. То есть, не факт, что Москва согласится на включение этих систем в новый ДСНВ», – добавил эксперт. «Но поговорить об этом можно, особенно если такие переговоры способствуют продлению или разработке нового договора. Это дипломатический маневр», – полагает собеседник.

              Само по себе продление нынешнего договора СНВ-III – вещь формальная, считает Фельгенгауэр. «Для этого не нужна ратификация, просто продлевается договор на пять лет. Была бы воля президентов и соответствующий обмен нотами», – подчеркнул собеседник.

              Но напомним, что в Вашингтоне все чаще говорят о новом соглашении с большим числом участников, условно говоря, о СНВ-IV. «А вот если речь идет о внесении изменений или вообще о новом договоре – тогда потребуется ратификация соглашения в Сенате США. Но учитывая внутриполитическую ситуацию в Штатах – это крайне проблематично, даже нереально», – пояснил Фельгенгауэр. Похожего мнения о перспективах СНВ-IV придерживается и Александр Бартош.

              Он отметил, что прогнозировать что-либо трудно из-за нестабильной обстановки в Соединенных Штатах, так как там полным ходом идет предвыборная кампания и очень высок уровень противостояния политике администрации Дональда Трампа. «Нам нужно дождаться определенности. В США сейчас очень много нерешенных проблем, которые могут по-разному повернуть ситуацию отношений России и Соединенных Штатов», – отметил эксперт. Однако добавил, что консультации будут полезны и для Москвы, и для Вашингтона. «Нужно уже сейчас начать переговоры и обсуждение этой проблемы, посмотреть, что предлагаем мы, и что предлагают американцы», – заключил Бартош.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............