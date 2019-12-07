Россия готова прийти на переговоры с США с «Кинжалом»

Москва предложила Вашингтону вариант «спасения» Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) – последнего из неразорванных Штатами соглашений по ракетно-ядерным вооружениям. Россия готова вести разговор о включении в договор новейшего «супероружия», например, гиперзвукового комплекса «Кинжал». Что в ответ Москва может потребовать от американцев?

Россия готова обсуждать возможность включения гиперзвукового комплекса «Кинжал» и подводного беспилотника с ядерной установкой «Посейдон» в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений. Об этом в пятницу заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«По «Кинжалу», «Буревестнику» и «Посейдону» у нас открытая позиция, и мы готовы эти темы обсуждать, но в широком контексте диалога по стратегической стабильности. Это означает, что мы, со своей стороны, будем ставить перед США вопросы, которые нас интересуют», – добавил Рябков. Он отметил, что таких вопросов «немало».

Замминистра иностранных дел также упомянул ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». По его словам, эти новые системы по умолчанию будут включены в будущий договор в случае, если документ останется в силе в момент постановки данных систем на дежурство, сообщило НСН.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить СНВ-III, срок которого истекает в феврале 2021 года, без всяких условий. В конце ноября Рябков напомнил американским партнерам: Россия готова предложить Соединенным Штатам продлить действие договора СНВ-III на пять лет или на меньший срок, если США не готовы к пятилетнему действию договора.

Но при этом, констатировал замглавы МИД, Вашингтон пока не сделал ни одного шага к обсуждению договора, хотя срок действия СНВ-III заканчивается чуть более чем через два года. СНВ-III остается единственным соглашением между США и Россией по ракетно-ядерным вооружениям после того, как Соединенные Штаты вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Пока же, по словам Рябкова, с американской стороны, «кроме лозунгов и попыток очернить российскую политику», в России «ничего не увидели». Позиция Вашингтона в отношении судьбы последнего ядерного соглашения с Москвой выглядит достаточно противоречиво.

Например, накануне в Пентагоне отметили, что СНВ-III в данный момент не соответствует интересам более широкого соглашения с Россией и Китаем. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что желает вместо СНВ-III заключить некое «крупное соглашение», касающееся контроля над вооружениями, с Москвой, Пекином «и, возможно, кем-то еще». Однако при этом замглавы Пентагона по политическим делам Джон Руд заявил, что пока преждевременно «говорить о конце» СНВ-III.

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Учитывая такую невнятную позицию Вашингтона, в Москве предполагают, что СНВ-III постигнет та же участь, что и Договор РСМД. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Но несмотря на предостережения разведки, МИД все-таки сделал шаг навстречу США – так можно воспринять заявление Рябкова о готовности обсуждать какие-либо ограничения по «Кинжалам» и «Посейдонам».

Как предполагают эксперты, это следует понимать как приглашение к серьезному торгу по условиям продления договора СНВ-III, принятого еще в 2010 году: Москва готова распространить действие договора на новейшие разработки – тот же «Кинжал», о которому миру стало известно лишь в прошлом году из выступления Владимира Путина. Но Россия ожидает от США встречных шагов.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош считает, что руководство России исходит из вполне естественного желания не допускать нового витка гонки вооружений. «Именно поэтому Владимир Путин заявлял о том, что мы готовы без всяких условий продлить договор СНВ-III», – сказал Бартош газете ВЗГЛЯД.

По словам эксперта, пока неясно, будут ли включаться системы «Кинжал» и «Посейдон» в обновленный Договор СНВ, но поскольку они попадают под категорию наступательных вооружений, как раз эти системы вызывают опасения у американцев.

«Со стороны Штатов есть тоже довольно широкий спектр наступательных вооружений, которые вызывают вопросы. Речь идет о системах ПВО и ПРО.

Например, крылатые ракеты для пусковых установок Мk-41, которые можно размещать в контейнерах противоракетных систем, расположенных в Польше и Румынии. Они также установлены на боевых кораблях, которые в любой момент могут подойти в зону, обеспечивающую досягаемость крылатых ракет морского базирования до многих объектов на территории России», – подчеркнул Бартош.

Возможный ответ американцев на такое предложение России сформулировал военный эксперт Павел Фельгенгауэр. «Да, в Москве считают, что американские системы ПРО могут рассматриваться как наступательное вооружение, но ведь такие системы относятся к ДРСМД, а не договору СНВ. При этом у нас, с точки зрения Вашингтона, появились новые виды вооружений, которые не подпадают ни под один договор. Например, тот же «Посейдон» можно считать стратегическим видом оружия», – сказал Фельгенгауэр газете ВЗГЛЯД.

«Что касается возможных ответных шагов со стороны американцев: все их стратегические вооружения уже упомянуты в договоре СНВ-III, ничего нового они не придумали. Но там есть некоторое противоречие: американцы говорят, что они полностью соблюдают квоты по количеству боеголовок, а наши с этим не согласны. Правда, этот вопрос касается выполнения нынешнего договора, а не его продления», – продолжил эксперт.

Американцы действительно настаивают на обсуждении включения систем «Кинжал» и «Посейдон» в новый договор, отметил Фельгенгауэр. «С нашей стороны готовность обсудить эти вопросы выглядит как уступка, но не существенная. И обещать, как говорится, не значит жениться. То есть, не факт, что Москва согласится на включение этих систем в новый ДСНВ», – добавил эксперт. «Но поговорить об этом можно, особенно если такие переговоры способствуют продлению или разработке нового договора. Это дипломатический маневр», – полагает собеседник.

Само по себе продление нынешнего договора СНВ-III – вещь формальная, считает Фельгенгауэр. «Для этого не нужна ратификация, просто продлевается договор на пять лет. Была бы воля президентов и соответствующий обмен нотами», – подчеркнул собеседник.

Но напомним, что в Вашингтоне все чаще говорят о новом соглашении с большим числом участников, условно говоря, о СНВ-IV. «А вот если речь идет о внесении изменений или вообще о новом договоре – тогда потребуется ратификация соглашения в Сенате США. Но учитывая внутриполитическую ситуацию в Штатах – это крайне проблематично, даже нереально», – пояснил Фельгенгауэр. Похожего мнения о перспективах СНВ-IV придерживается и Александр Бартош.

Он отметил, что прогнозировать что-либо трудно из-за нестабильной обстановки в Соединенных Штатах, так как там полным ходом идет предвыборная кампания и очень высок уровень противостояния политике администрации Дональда Трампа. «Нам нужно дождаться определенности. В США сейчас очень много нерешенных проблем, которые могут по-разному повернуть ситуацию отношений России и Соединенных Штатов», – отметил эксперт. Однако добавил, что консультации будут полезны и для Москвы, и для Вашингтона. «Нужно уже сейчас начать переговоры и обсуждение этой проблемы, посмотреть, что предлагаем мы, и что предлагают американцы», – заключил Бартош.

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