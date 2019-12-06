Москва согласилась обсудить включение в ДСНВ систем «Кинжал» и «Посейдон»

Россия готова обсуждать возможность включения систем «Кинжал» и «Посейдон» в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений, но будет ставить перед американской стороной собственные вопросы, заявил глава МИД Сергей Рябков.

«Что касается новых систем, то американцам сказано, и они с этим не спорят, что «Сармат» и «Авангард» подпадают под охват будущего договора, если этот договор на момент постановки на боевое дежурство данных систем останется в силе», – приводит его слова РИА «Новости».

«По «Кинжалу», «Буревестнику» и «Посейдону» у нас открытая позиция, и мы готовы эти темы обсуждать, но в широком контексте диалога по стратегической стабильности, что означает, что мы, со своей стороны, будем ставить перед США вопросы, которые нас интересуют», – добавил Рябков, отметив, что таких вопросов «немало».

Пока, по его словам, с американской стороны, «кроме лозунгов и попыток очернить российскую политику», в России «ничего не увидели».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить СНВ-3 без всяких условий.

Напомним, в послании Федеральному собранию в марте 2018 года Путин рассказал о разработке в России целого ряда новейших образцов вооружения. Глава государства сообщал, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон» и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» поступят в войска в ближайшие годы.

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