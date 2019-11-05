Трамп захотел договориться о ядерном оружии с Россией, Китаем и «кем-то еще»

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал скорое завершение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По словам Трампа, Вашингтон хочет заключить «крупное соглашение», касающееся контроля над вооружениями, с Москвой, Пекином «и, возможно, кем-то еще», передает ТАСС.

Трамп заявил, что американцы «работают» над этой темой, «ведут дела» с Москвой и Пекином. Он полагает, что и Россия, и Китай заинтересованы в новом соглашении, «особенно когда дело касается ядерного оружия».

Напомним, американская сторона готовит аргументы для разрыва СНВ-3,

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возросшем риске ядерной войны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД