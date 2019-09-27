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Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Уничтожением договора о ракетах США навредили сами себе

Ограничения по Договору о ликвидации ракет средней дальности между СССР (Россией) и США утратили силуФото: Пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС
Официальная позиция НАТО на предложение Путина ввести мораторий на размещение прежде запрещенных ДРСМД ракет – недоверие. С этой позицией не согласна, скажем, Испания, но общий тон задают США, которые хотят разместить свои ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Южной Корее. Однако затеяли они это зря: России есть, чем ответить. Подробности...
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Умер последний настоящий президент Франции

Сегодня умер не просто бывший глава Пятой республики. Сегодня умер последний настоящий президент ФранцииФото: Kamal Kishore/Reuters
Жак Ширак ушел от нас в почтенном возрасте – на 87-м году жизни. Для нас он останется честным партнером и настоящим патриотом, который, меж тем, прекрасно знал русский язык и даже перевел для своей родины «Евгения Онегина». А для французов – последним в ряду великих политиков, для которых независимость Франции была принципом, а не пустой агиткой.  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

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В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Открытые письма – это не про веру

Святослав Шевченко, Cвященник, настоятель прихода храма мученицы Лукии Сиракузской г. Благовещенска Амурской области
Меня спрашивают: почему я не подписал последнее открытое письмо православных священников в защиту осужденных по «московскому делу»? Да просто потому, что польза подобных писем неочевидна, а вред – налицо. Подробности...
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Владимир Мамонтов, журналист
Уж больно по-русски это, по-тютчевски: не железом и кровью, а любовью скреплять мир. «В конце концов любовь, которую ты получил, равна любви, которую ты дарил» – так заканчивается эта пластинка. Которой сегодня – 50. Подробности...
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Андрей Медведев, Политический обозреватель
Девочка Грета не цинична. Она просто глупа. Циничны те, кто ее придумал и использует. Но в любом случае реальная борьба за экологию – это борьба против сегодняшней системы, общества потребления и неоколониализма. А как такое возможно? Подробности...
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              Ограничения по Договору о ликвидации ракет средней дальности между СССР (Россией) и США утратили силу   27 сентября 2019, 08:20
              Фото: Пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС
              Текст: Виктор Сокирко

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              Официальная позиция НАТО на предложение Путина ввести мораторий на размещение прежде запрещенных ДРСМД ракет – недоверие. С этой позицией не согласна, скажем, Испания, но общий тон задают США, которые хотят разместить свои ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Южной Корее. Однако затеяли они это зря: России есть, чем ответить.

              Ограничения по Договору о ликвидации ракет средней дальности между СССР (Россией) и США утратили силу 2 августа – теперь все запреты сняты. Как выяснилось, обе стороны основательно готовились к тому, чтобы иметь на вооружении ракеты с дальностью поражения свыше 500 километров. Просто их «маскировали».

              Россия, например, поставила аналог «запрещенной» ракеты 9М729, известной как «Калибр», на малые ракетные корабли, которые из Каспия добивают до Сирии. А сейчас ракеты морского базирования после модернизации оперативно переставят на сухопутный комплекс 9К720 «Искандер-М».

              «У России оказался некий «задел» в крылатых ракетах, способных поражать цели на дальности от пятисот до пяти тысяч километров, – говорит военный эксперт Виктор Мураховский. – Они не подпадали под ограничения ДРСМД из-за морского базирования и даже получили боевое применение. Сейчас эти изделия смогут применяться на более дешевом, в отличии от корабельного, наземном варианте. Ракеты есть, их нужно переставить на сухопутные шасси. Это не только пусковая установка «Искандера», но и берегового комплекса «Бастион». Я думаю, что в ближайшее время мы услышим об успешных испытаниях».

              Однако, подчеркивает эксперт, есть нюанс – наземные ракетные комплексы будут созданы, но их скороспешное развертывание не планируется. «Путин не случайно обращается именно к европейским странам с предложением ввести мораторий на размещение ракет. Как бы намекает – вы американские не поставите у себя, и мы не будем спешить нацеливаться на вас. Это и есть мораторий. Понятно, что последнее слово в решении европейских политиков останется за США, но и им не выгодна очередная гонка вооружений, в которой сейчас в более выигрышной ситуации находится Россия», - заявил Мураховский газете ВЗГЛЯД.

              Еще мы делаем ракеты

              ДРСМД, действовавший с 1987 года, не только накладывал ограничения на дальность полета ракет. Под нож тогда пошли и сами ракеты – СССР ликвидировал две тысячи, США только одну тысячу. Но ограничение в 500 километров было наиболее принципиальным пунктом.

              В те времена, когда советские ракеты размещались в группе войск в Германии в непосредственной близости от границ стран-участниц НАТО, они представляли серьезную угрозу потенциальному противнику. Сейчас же «Искандерами» из Калининградской области можно только Польшу пугать - с такими летными показателями можно добить разве что до Варшавы (277 км по прямой). Ни до Берлина (527 км), ни до Гамбурга (698 км) эта ракета уже не дотягивает, не говоря уже о Лондоне.

              А из Воронежа или Смоленска можно разве только по Киеву ударить, но кому это надо?

              Такое положение Россию не устраивало, особенно с учетом нахождения ракет США в Польше и Румынии. Выход был найден за счет размещения крылатых ракет большей дальности на кораблях, ведь это не противоречило зафиксированным в ДРМСД характеристикам вооружений.

              Так появилась целая линейка «Калибров», «Рельефов», Х-55 и Х101/102. Под них «подогнали» в том числе малые ракетные корабли (МРК) класса «Буян-М», которые появились в ВМФ России в марте 2013 года. Их практическая боевая эффективность была продемонстрирована уже в октябре 2015-го, когда три МРК проекта 21631 «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг», а также ракетный корабль проекта 11661К «Дагестан» из акватории Каспийского моря обстреляли позиции террористической организации ИГИЛ* в Сирии. Наземные цели тогда были успешно поражены на дальности около 1500 километров.

              Использование МРК для крылатых ракет большей дальности было обусловлено именно ДРСМД и с его ограничениями, которые Россия была вынуждена соблюдать. Даже несмотря на дороговизну постройки кораблей проекта «Буян-М», которые обходятся оборонному бюджету в гораздо большую сумму, чем скажем, наземные сухопутные дивизионы.

              «Убив» ДРСМД, США сыграли злую шутку над собой же – позволили России обзавестись крылатыми ракетами с возможностью нанесения ударов до 5000 километров. Необходима лишь доработка имеющихся ракет морского комплекса «Калибр» с дальностью действия более 2000 километров.

              Их сухопутный аналог может быть создан в максимально короткие сроки. Конструкторское бюро «Новатор», например, создает ракеты и для «Калибра», и для «Искандера-М», использует схожие технологические решения, так что превратить морскую ракету в сухопутную там не составит особого труда. Аналогичным может быть решение по переделке гиперзвуковой противокорабельной ракете «Циркон», ракете «Гранит», называемой «убийцей авианосцев» и ряду других.

              Многие из российских флотских ракет имеют возможность работы по наземным целям.

              «Калибр» и другие

              Помимо использования в сухопутном варианте корабельных ракет, в России в готовом варианте имеется и «уничтожитель ДРСМД». То есть, то самое оружие, на «советь» которого на Западе списали смерть Договора.

              Можно вспомнить, чем российская ракета 9М729 так напугала американцев, что они заявили о готовности выйти из Договора, - как раз-таки своей дальностью. Со скромных 500 километров она выросла до 5500 км и теперь имеет потенциал поражения целей как по всей Европе, так и по военным объектам на территории самих США (при пусках с Арктического побережья РФ или Дальнего Востока).

              Считается, что на 9М729 просто увеличили топливный бак. Но, надо полагать, разрабатываемое увеличение дальности более чем в два раза для «Калибров» не обойдется возможностью заливать в них побольше керосина.

              Что мы знаем о крылатых ракетах семейства «Калибр»? Они достаточно широко известны и уже не первый год стоят на вооружении российской армии. Они используется на флоте и в авиации, в сухопутных войсках и в береговой охране. Российский шифр: 3М-14 и 3М-54 с разными индексами («А» – авиационный, «М» - мобильный, «НК» – надводные корабли, «ПЛ» – подводные лодки, «К» – крылатые ракеты, «Э» – экспортный и т.д.).

              «Калибр» – уникальная разработка ОКБ «Новатор» имени Л.В. Люльева в Екатеринбурге, ныне входящего в Концерн ПВО «Алмаз-Антей». По классификации НАТО эта ракета значится как «Sizzler» – «испепелитель» или «пекло». Пожалуй, это наиболее подходящее название, ведь ее предназначение в нанесении мощных точечных ударов.

              Каждый из вариантов «Калибра» по-своему уникален. При этом моряки нахваливают свою ракету, летчики – свою. Ошибки в этих оценках нет – ракета высокоточная и скоростная. Не нравится она разве что нашим потенциальным противникам – по той причине, что «Калибр» способен «обнулить» всю мощь стран НАТО.

              Эта сверхзвуковая и высокоточная «болванка» попадает в «яблочко» – цель диаметром в 1-2 метра за указанные 1500 километров. А если ее дальность увеличится до заявленных 4500 км, равных ей в мире не будет.

              Надо полагать, что новые характеристики появятся не только у ракет морского базирования, но и у всей линейки «Калибров», в том числе переделанных в сухопутные.

              Ракетная интрига США

              «Не будем говорить, что Россия всегда неукоснительно соблюдала условия ДРСМД, хотя примерно до 2000 года четко придерживалась установленных правил, –считает военный эксперт Владислав Шурыгин. – Зная о новых разработках в США ракет, имитирующих широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, Россия сама стала вести аналогичные работы, в чем, признаем, достигла неплохих результатов. Россия далеко от США, и она не может приблизить свои ракеты, как это сделали американцы в Европе. И России может быть выгодна ликвидация ДРСМД для возможности адекватного реагирования на возникающие угрозы».

              Американцы тоже не сидели сложа руки и проводили собственные ракетные испытания.

              Не случайно они с такой оперативностью озвучили планы по проведению до конца 2019 года испытаний ракеты наземного базирования средней дальности, ранее запрещенной Договором.

              Еженедельник Defence News цитирует по этому поводу первого заместителя помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберта Суфера. Правда, он не уточняет о какой именно ракете идет речь. Можно предположить, что это одна из разработок Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM, которые по сути являются готовыми носителями для различных типов боеприпасов.

              «США ведут сейчас некую «ракетную интригу», – считает Виктор Мураховский. – С одной стороны они готовы после обнуления ДРСМД разместить свои ракеты в Европе, что угрожает безопасности России - и она примет ответные меры, к которым готова. С другой, это ракеты в Южной Корее, а здесь уже затрагиваются и интересы Китая, который не имел никаких ракетных ограничений. Пекин, как мы знаем, может отреагировать крайне жестко. И этот фактор в Вашингтоне наверняка учитывают, но свою ракетную угрозу хотят сохранить и здесь. Непонятно, кто выиграет от такой ситуации, и Россия, и Китай уже имеют технологии производства крылатых ракет большей дальности. Безусловно, что в такой ситуации именно США должны пойти на целый ряд ограничений по размещению своих ракет».

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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