В Идлибе погиб турецкий военный

В сирийском Идлибе погиб турецкий военный, сообщили в администрации приграничной турецкой провинции Газиантеп.

«Один наш военный погиб в зоне деэскалации в Идлибе в ходе проведения операции [ВС Турции «Весенний щит»]», – сообщили в администрации, передает ТАСС.

Сирийская армия ранее освободила Саракиб – важнейший населенный пункт на востоке Идлиба. После этого в освобожденный сирийцами город вошла российская военная полиция.

До этого Дамаск объявил о закрытии неба над Идлибом. Сирия предупредила, что все самолеты в этой зоне будут восприниматься как вражеские и сбиваться, однако после этого военные республики сбили близ Саракиба беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

В этот же день Анкара объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе.

В четверг в Кремле проходит встреча президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, чьи аргументы – России или Турции – окажутся сильнее на переговорах глав государств.