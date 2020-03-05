Губерниев обвинил Тихонова в обысках у биатлониста Логинова

Телекомментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа по допинговому делу действующего чемпиона мира по биатлону в спринтерской гонке Александра Логинова.

В полученном фрагменте написано, как личный тренер Александра Логинова Александр Касперович мог взаимодействовать со своим подопечным и склонять того к употреблению запрещенных препаратов.

Как написал Губерниев в Instagram, «все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова!!! С чем я всех и поздравляю!!!! Выводы каждый сделает сам».

Тихонов отверг обвинения Губерниева в том, что его слова послужили причиной проведения обысков в номере российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева.

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) признался, что готов предоставить список телефонных звонков, чтобы снять с себя подозрения. Самого Губерниева Тихонов назвал идиотом, cообщает «Чемпионат.com».

в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Гараничев рассказал об обысках в расположении российской сборной в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что обыски в отеле сборной России на чемпионате мира в Италии являются спланированной акцией