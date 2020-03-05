Зеленский отказался пожимать руку скандальному депутату

Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Алексею Гончаренко после того, как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента, сообщили СМИ.

По данным портала «Украинская правда», во время рассмотрения в Раде вопроса о назначении нового премьер-министра, Гончаренко обвинил Зеленского во лжи во время избирательной кампании и кумовстве. Также Гончаренко заявил, что украинским министрам платят слишком высокие зарплаты, а депутатам партии «Слуга народа» передают деньги в конвертах.

Как видно на опубликованных телеканалом «Украина 112» кадрах, после завершения заседания президент подошел поговорить с Гончаренко. Депутат протянул Зеленскому руку, однако отказался ее пожимать.

«Никогда не переходите на личности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда» слова Зеленского.

В январе Гончаренко рассказал, что Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело против бывшего директора государственного бюро расследований Романа Трубы.

Ранее Гончаренко обосновал украинские претензии на Кубань тем, что в гимне Украины есть строчка «от Сяна до Дона».

Также Гончаренко написал запрос Зеленскому, попросив сообщить, за сколько российскому телеканалу ТНТ был продан сериал «Слуга народа».

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