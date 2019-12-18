Депутат Рады «нашел» Кубань на Дону

Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обосновал украинские претензии на Кубань тем, что в гимне Украины есть строчка «от Сяна до Дона».

«Украинская Кубань – это не мифы или выдумки. В 1926 году там проживало более 62% украинцев. И потом за 13 лет тогдашней власти жестокими методами уменьшили это количество до 4%. Однако украинцы на Кубани до сих пор говорят на украинском, поют наши песни, танцуют гопак и придерживаются общих традиций. Что там говорить, даже в гимне Украины есть географическое упоминание «от Сяна до Дона», и мы не имеем права исключать эту территорию из нашего культурного и социального поля», – написал он в Facebook.

Отметим, что на территории Кубани ни Дон, ни тем более Сян (Сан – приток Вислы) не течет. Кубань – регион рядом с Северным Кавказом, прилегающий к правобережью реки Кубань и ее притокам до города Усть-Лабинск.

Кроме того, в официальном гимне Украины этой строчки нет – они были в песне, взятой за основу для гимна.

В октябре сообщалось, что в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Газета ВЗГЛЯД писала об этих фантастических идеях Киева.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД