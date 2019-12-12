В Раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросив сообщить, за сколько российскому телеканалу ТНТ был продан сериал «Слуга народа».

«Написал запрос лично Зеленскому, чтобы узнать, «что почем», а конкретно: за какую сумму «Студия Квартал 95», создателем которой является сам Владимир Александрович, были проданы права на трансляцию российскому телевидению; когда начались переговоры; когда состоялась продажа прав на трансляцию и была проведена сделка?» – написал Гончаренко в Telegram.

Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении показал три серии «Слуги народа» после чего объявил о прекращении трансляции сериала. Пресс-служба ТНТ назвала показ маркетинговым ходом.

По сюжету сериала, главный герой – учитель истории Василий Петрович Голобородько настолько разозлен всем, что происходит вокруг – коррупцией, разрухой, кумовством, что в кураже выкрикивает полуматерный монолог, в котором грозится устроить президенту жизнь простого учителя, а простому учителю наконец позволить жить так, как живет президент. По просьбе учеников Василий Петрович выдвигается в президенты Украины и побеждает.

Ранее блогер Егор Холмогоров раскритиковал показ сериала «Слуга народа» в России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД