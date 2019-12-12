ТНТ прекратил показ «Слуги народа»

Пресс-служба ТНТ назвала показ первых трех серий украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнял нынешний президент Украины Владимир Зеленский, маркетинговым ходом.

ТНТ показал первые серии 11 декабря. В пресс-службе канала заявили, что это был «продуманный маркетинговый ход ТНТ и крупной платной платформы». Именно на платформе PREMIER «первый сезон будет доступен с 12 декабря», передает РИА «Новости».

Как сообщается, несколько серий показали на ТНТ, чтобы усилить узнаваемость платформы среди аудитории, которая «привыкла к телесмотрению и интересуется телевизионными премьерами».

«Ведомости» пишут, что канал очень быстро менял программу – на 22.00 мск в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для «Слуги народа». В одной это были сериалы «Полярный» и «СашаТаня», а в другой – «Интерны» и «СашаТаня».

Напомним, блогер Егор Холмогоров раскритиковал показ сериала «Слуга народа» в России.

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