Егор Холмогоров раскритиковал показ сериала «Слуга народа» в России

Зеленский не делает ничего, чтобы скорректировать антироссийскую политику своих предшественников, поэтому не стоит крутить сериал с его участием в нашей стране. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД блогер Егор Холмогоров. Так он прокомментировал решение телеканала ТНТ показать в России сериал «Слуга народа», главную роль в котором играет президент Украины.

«На Украине продолжается политический террор, за решеткой там находятся десятки политзаключенных, запрещается русский язык. Причем, Зеленский не делает абсолютно ничего, чтобы скорректировать языковую политику», – заявил публицист Егор Холмогоров.

«В этих условиях показывать продукцию такого класса и такого направления в России? Непонятно, чего мы хотим добиться показом «Слуги народа»? Чтобы в России сложился аналогичный политический режим и аналогичное общественное настроение? Если нет, тогда зачем?», недоумевает блогер. В любом случае, интерес к сериалу проявят не многие, предположил Холмогоров: «Вряд ли его будет смотреть хоть сколько-нибудь большая группа людей».

Как сообщалось ранее, в среду телеканал ТНТ впервые на российском телевидении начнет показ сериала «Слуга народа», в которой снимался в главной роли нынешний президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

В сериале, созданном проектом «95-й квартал», Зеленский сыграл школьного учителя Василия Голобородько, который становится президентом страны. На Украине сериал, состоящий из трех сезонов и 51 серии посмотрели более 20 млн зрителей. Впервые сериал показали в ноябре 2015 года на телеканале «1+1». Второй сезон вышел в эфир в октябре 2017 года, а третий - перед президентскими выборами на Украине.