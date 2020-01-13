Генпрокуратура Украины завела дело против экс-директора госбюро расследований

Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело против бывшего директора государственного бюро расследований Романа Трубы, заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Пришел ответ на мой запрос в Генпрокуратуру по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по ст. 343 Уголовного кодекса («вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов») и ст. 387 Уголовного кодекса («разглашение данных досудебного следствия»)», – написал Гончаренко на своей странице в Facebook, опубликовав ответа на запрос из Генпрокуратуры.

По словам депутата, вести дело поручили Национальной полиции Украины.

«Записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно и цинично нарушал закон. В этом случае просто увольнения с должности – недостаточно. Считаю, что непредвзятое расследование действий Трубы и других фигурантов – это дело чести для правоохранителей», – добавил Гончаренко.

Напомним, 27 декабря украинский президент Владимир Зеленский уволил директора госбюро расследований (ГБР) Романа Трубу.

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