Беженцев на границе с Грецией вооружили турецкими гранатами со слезоточивым газом

Мигранты из Сирии, собравшиеся на границе Греции и Турции, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

«Мигранты, которые пытаются прорваться на греческую территорию, применяют слезоточивый газ, который использует турецкая армия», – сказал он, передает РИА «Новости».

Петсас отметил, что Турция помогает мигрантам пройти до границы с Грецией, по его словам, это организованная и скоординированная операция турецких властей.

«Это подтверждают собрание мигрантов в центре Стамбула, в Эдирне и других местах и бесплатная организованная перевозка к границе в сопровождении турецкой жандармерии. Свидетельства мигрантов подтверждают, что они получают инструкции турецких властей. Сообщения, которые получают мигранты на свои телефоны, говорят, что граница открыта», – пояснил чиновник.

По его словам, Турция готовит дезинформацию с обвинениями Греции.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу, Анкара объявила об открытии границы с ЕС для беженцев.

К вечеру воскресенья границу Турции с ЕС пересекли свыше 100 тыс. мигрантов. Накануне в Минобороны России заявили, что турецкие власти гонят в сторону границы с Грецией около 130 тыс. беженцев, из которых только треть – граждане Сирии.