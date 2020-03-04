Итальянцы погибли в горах Грузии

Лавина накрыла группу итальянских туристов-горнолыжников на грузинском горном курорте Тетнулди, трое погибли, троих удалось спасти. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По заявлению «Компании по развитию горных курортов Грузии», итальянцы находились в запретной для горнолыжников местности.

Состояние одного из спасенных вызывает опасения, он находится в Местийской районной больнице.

В феврале на этом горнолыжном курорте погиб украинский турист.