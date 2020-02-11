Украинский турист погиб в горах Грузии

Гражданин Украины погиб в результате схода лавины на грузинском горнолыжном курорте Тетнулди. Об этом сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Под лавиной оказались два туриста – из Чехии и Украины. Гражданина Чехии удалось спасти. Поиски гражданина Украины проводились в течение суток прежде чем спасатели обнаружили его труп.

В Сети опубликовано видео схода лавины.