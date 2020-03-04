Сакская ТЭЦ в Крыму вышла на полную мощность

Сакская ТЭЦ в Республике Крым вышла на полную мощность, теперь она выдает электроэнергию в энергосистему полуострова, сообщили в пресс-службе компании «КрымТЭ», управляющей объектом.

«С 1 января 2020 года начат отпуск электрической энергии и мощности в энергосистему от всего комплекса ПГУ-120 МВт», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

На сайте компании отмечается, что Сакская ТЭЦ – первая в России, которая построена всего за год и с применением полностью отечественного оборудования.