Правительство решило упростить процедуру банкротства граждан

Россияне смогут бесплатно подать заявления о процедуре внесудебного банкротства через многофункциональные центры (МФЦ) или через арбитражного управляющего, сообщили в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

«Минэкономразвития внесло в правительство России поправки в законопроект «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина», – цитирует ТАСС собеседника.

Согласно данным поправкам, граждане смогут подавать заявление самостоятельно через МФЦ или арбитражного управляющего на безвозмездной основе.

«Таким образом для тех, кто попал в непростую финансовую ситуацию, предлагается срочно ввести упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долга без обращения в суды на основе цифровой платформы», – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что процедуру банкротства смогут пройти граждане с долгом от 50 до 700 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин сделал ряд поручений по ситуации с коронавирусом. В частности, он поручил упростить процедуру банкротства граждан, снизить стоимость и сократить сроки такой процедуры.