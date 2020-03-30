«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания «Яндекс» создала индекс для оценки уровня самоизоляции городов-миллионников. Для этого использовались данные открытых метрик с мобильных приложений.

Индекс измеряется по шкале от нуля до пяти баллов, и чем оценка выше, тем лучше горожане соблюдают рекомендации властей, сообщается на сайте компании.

В компании считают, что статистика использования приложений «Яндекса» говорит о том, что люди стали больше сидеть дома.

Лидерами рейтинга в настоящий момент являются Южно-Сахалинск, Улан-Удэ и Череповец.

Информация на сайте «Яндекса» обновляется каждый час. Средний индекс самоизоляции по стране составляет около 3 баллов, но постепенно он снижается. В Москве он уже чуть ниже 3.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Ранее в понедельник оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение о переходе Мурманской области в режим самоизоляции. Такое же решение приняли Калининградская, Вологодская, Саратовская и Иркутская области.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1836 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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