В Торгово-промышленной палате оценили меры по поддержке бизнеса

«Президентом предложено много полезных мер. Теперь нужны соответствующие решения чиновников и банков. Чем быстрее это будет сделано, тем больше шансов удержать ситуацию под контролем», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, комментируя предложенные Владимиром Путиным меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом.

«Меры, принятые правительством, помогут. Реструктуризация кредитных линий, выделение Центральным банком средств на поддержку, уменьшение социальных взносов для бизнеса – все это очень серьезные шаги в сторону поддержки предпринимателей», – сказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«Многие предприятия сейчас просто остановились. Конечно, им необходимо кредитование для выплаты зарплат сотрудникам, нужна помощь государства. И руководство страны эту меру провозгласило», – напомнил собеседник.

«Однако не все озвученные президентом меры нашли свое воплощение в решениях правительства и банков. Для бизнеса самое важное сейчас – скорость принятия решений. Чем быстрее это будет сделано, тем больше шансов удержать ситуацию под контролем, а также сохранить кадровый потенциал наших предприятий. В этом плане людям надо помогать», – отметил Катырин.

«Но в целом правительство старается работать в оперативном режиме. Мы, как система палат, тоже стараемся помочь бизнесу. Выдаем документы о форс-мажорных ситуациях по внешним и внутренним контрактам, оформляем сертификаты. Это востребованные вещи, которые нужны ежеминутно. Так что наша работа не остановлена», – заключил президент ТПП.

Напомним, ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. В частности, глава государства поручил дать возможность субъектам малого и среднего бизнеса перенести график платежей по кредиту на другой срок.

Позднее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о поддержке бизнеса в период борьбы с угрозой распространения коронавируса. Он заявил, что все платежи по уже взятым кредитам малого и среднего бизнеса будут перенесены на полгода. Кроме того, правительство готовит меры поддержки для компаний, работающих в сферах культуры, физической культуры, бытовых услуг.

Также Мишустин подписал постановление о мониторинге Минпромторгом экономической ситуации в системообразующих организациях.

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