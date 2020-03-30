Мишустин рассказал о поддержке бизнеса в период пандемии

Правительство в первую очередь в нынешней ситуации будет оказывать поддержку самым пострадавшим отраслям, среди них и транспортная, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он заявил, что все платежи по уже взятым кредитам малого и среднего бизнеса будут перенесены на полгода. Кроме того, правительство готовит меры поддержки для компаний, работающих в сферах культуры, физической культуры, бытовых услуг, передает РИА «Новости».

Также Мишустин подписал постановление о мониторинге Минпромторгом экономической ситуации в системообразующих организациях.

Ранее в понедельник Мишустин сообщил, что правительство ужесточает ответственность за нарушение карантина, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) одобрены.

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Напомним, ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. В частности, глава государства поручил дать возможность субъектам малого и среднего бизнеса перенести график платежей по кредиту на другой срок.

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