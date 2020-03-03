Армия Сирии сбила еще один турецкий беспилотник

Сирийская армия подбила еще один беспилотник вооруженных сил Турции, пишут СМИ.

Беспилотник Байрактар двигался в сторону позиций сирийской армии на западе Алеппо, там же он был подбит, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал «Аль-Масдар».

Ранее во вторник сообщалось, что сирийские военные сбили беспилотник, принадлежащий турецким вооруженным силам.

В воскресенье турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24, которые якобы пытались атаковать турецкие истребители.

До этого сирийская армия закрыла небо над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться.