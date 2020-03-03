Турецкий военный беспилотник сбит в Идлибе

Сирийские военные в Идлибе сбили беспилотник, принадлежащий турецким вооруженным силам.

«Турецкий беспилотник был сбит рядом с городом Саракиб в провинции Идлиб», – передает ТАСС сообщение агентства SANA.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Турции сбили самолет ВВС Сирии, участвовавший в антитеррористической операции в провинции Идлиб.

В воскресенье турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24, которые якобы пытались атаковать турецкие истребители.

До этого сирийская армия закрыла небо над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться.