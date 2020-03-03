Сирийская армия освободила ряд населенных пунктов на востоке Идлиба

Подразделения армии Сирии вернули под контроль ряд населенных пунктов на востоке провинции Идлиб, сообщил базирующийся в Бейруте панарабский телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, после ожесточенных боев с бандформированиями сирийская армия восстановила контроль над селениями Дадих, Кафр-Батих, Джубас и Трунба, передает ТАСС.

Войскам удалось еще ближе продвинуться к городу Эриха, расположенному на шоссе между городом Саракиб и горным перевалом Джиср-эш-Шугур в направлении Латакии.

Ранее во вторник минобороны Турции заявило о потере военнослужащего в сирийском Идлибе.

Напомним, в понедельник сирийская армия освободила Саракиб – важнейший населенный пункт на востоке Идлиба.

После этого в освобожденный сирийцами город вошла российская военная полиция. Политолог Андрей Быстрицкий заявил газете ВЗГЛЯД, что ввод военной полиции России в Саракиб снизит риск столкновений с турками.

До этого сирийская армия закрыла небо над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться. После подразделения сирийской армии сбили близ города Саракиб беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

В тот же день Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе.

Турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. Минобороны Турции утверждает, что сирийские бомбардировщики Су-24 якобы пытались атаковать турецкие истребители.

Газета ВЗГЛЯД писала о больших потерях Сирии и Турции в боях за стратегически важный город.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД