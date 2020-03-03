У прилетевших в Шанхай через Москву граждан КНР подтвердили коронавирус

Правительство восточной китайской провинции Чжэцзян подтвердило семь новых завозных случаев заражения коронавирусом у граждан КНР, которые прилетели из Милана в Шанхай с пересадкой в Москве, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на администрацию провинции.

1 марта инфицирование коронавирусом зафиксировали у работающей в Италии гражданки Китая, прилетевшей из Милана в Шанхай через Москву. 26 февраля она прибыла из Милана в Москву рейсом SU2415 компании «Аэрофлот», а затем отправилась в Шанхай рейсом SU206.

3 марта заражение подтвердили у шести граждан КНР, проследовавших по такому же маршруту, передает ТАСС.

Отмечается, что все заболевшие работали в сфере общественного питания в итальянском городе Бергамо, находящемся в северной области Ломбардия, где находится эпицентр локальной вспышки нового коронавируса.

Кроме того, 2 марта заражение было подтверждено у жителя Китая, прилетевшего из Милана в Шанхай через немецкий город Франкфурт-на-Майне.

Ранее коронавирус выявили у вернувшегося из Италии россиянина.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД