  • Новость часаАрмения признала проблемы в отношениях с Россией
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, один из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв кровавой расправы стало обычное русское население города.

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    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

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    30 апреля 2024, 16:09 • Новости дня

    Подросток в Лондоне погиб при нападении мужчины с катаной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При нападении мужчины с мечом, напоминающим самурайский, в британской столице погиб 13-летний подросток, сообщил представитель полиции города Стюарт Белл.

    Ребенка доставили в больницу с ножевыми ранениями, он скончался вскоре после этого, сказал Белл, передает ТАСС.

    По его словам, в больнице также остаются четверо других потерпевших, это двое сотрудников полиции и двое прохожих. Полицейским провели операции, у них серьезные ранения, но, предположительно, они не угрожают жизни.

    Нападавшему 36 лет, он атаковал людей у станции метро Хейнолт. Его обезвредили с помощью электрошокера.

    По данным полиции, неизвестный на машине въехал в дом и напал на людей с холодным оружием на прохожих.

    В прессе распространили видео с нападавшим, в ролике мужчина c мечом, похожим на катану, ходит возле домов, размахивая холодным оружием.

    В 2019 году в Финляндии произошло нападение на профучилище, погиб один человек, около 10 получили ранения.

    29 апреля 2024, 19:49 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины

    Экс-полковник СБУ Стариков: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины

    Экс-полковник СБУ: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия уничтожила всю кадровую армию Украины, а мобилизация необученных новобранцев не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом).

    Он подчеркнул: ошибочным мнением является, что «якобы количество личного состава, мобилизация к чему-то приведет», передает РИА «Новости».

    По словам Старикова, мобилизация не имеет смысла, так как новых солдат невозможно обучить из-за их нежелания воевать.

    Кроме того, офицер обратил внимание на высокий средний возраст новобранцев, многие из которых уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и не могут пробежать и 50 метров без угрозы инфаркта или инсульта.

    Ранее сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военный рассказал, что небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ принимает участие в выполнении задач на передовой, остальные боевики старше 50 лет, многие отказываются выполнять приказы.

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    30 апреля 2024, 08:29 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Крым ракетами ATACMS

    Рогов: ВСУ ночью обстреляли Крым ракетами ATACMS

    ВСУ обстреляли Крым ракетами ATACMS
    @ army.mil/wikipedia.org

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные ночью нанесли ракетный удар по Крыму, используя ракеты ATACMS, российская система ПВО успешно отразила атаку, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрыт Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем 100 дальнобойных ракет ATACMS для того, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

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    30 апреля 2024, 11:36 • Новости дня
    Президент Грузии выступила со скандальным обращением к военным
    Президент Грузии выступила со скандальным обращением к военным
    @ Juergen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник призвала грузинских военных не слушать правительство, которое заявляет о том, что против Грузии действует «глобальная партия войны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Выступая в пригороде Тбилиси Вазиани перед военными на торжествах по случаю 33-й годовщины создания вооруженных сил страны, она обвинила власти в том, что те сегодня «проповедуют, что союзник – не союзник, а враг – не враг».

    Президент заявила, что именно западные союзники «проводили учения грузинским военным, принимали в военных вузах грузинскую молодежь, передавали снаряжение».

    По ее словам, те, кто «сеют противостояние и провокацию, это недруги родины и собственной армии».

    «Заработали черные силы, которые стараются разделить общество, а это на руку врагу», – сказала Саломе Зурабишвили.

    По ее словам, более 30 лет Грузия объединена вокруг европейской перспективы как «пути развития, сохранения независимости, суверенитета, толерантности, идентичности и многообразия».

    Зурабишвили обвинила эти «черные силы» в том, что те «пытаются выставить наших многолетних союзников и партнеров как «неизвестную и безликую глобальную партию войны».

    «Это большая ложь и вредительство», – заявила она.

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз в этом году начать с Грузией переговоры о членстве.

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    29 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Столтенберг: Победа России в конфликте на Украине дорого обойдется НАТО
    Столтенберг: Победа России в конфликте на Украине дорого обойдется НАТО
    @ IMAGO/Juergen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Победа России в конфликте на Украине будет очень дорого стоить НАТО, такой исход несет огромные риски для альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

    Он подчеркнул, что если Россия победит, НАТО придется говорить о большем количестве денег, чем союзники альянса должны инвестировать в безопасность на данный момент, передает RT.

    Столтенберг ранее заявил, что НАТО видит на фронте последствия невыполнения странами альянса обещаний по поставкам оружия Украине.

    Напомним, генсек блока приехал в Киев с необъявленным визитом.

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    29 апреля 2024, 22:24 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине

    Захарова указала Блинкену на «маниакальное» стремление США заменить международное право западным «миропорядком»

    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил надежду, что Москва «продемонстрирует готовность» к переговорам по ситуации на Украине в соответствии с международным правом.

    Захарова заявила в Telegram, что «складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики». Она указала, что Москва «продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности». Кроме того, еще в 2022 году российская сторона «подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах».

    По словам Захаровой, глава Госдепа «забыл», что Вашингтон вынудил Украину отказаться от переговоров с Россией. Кроме того, она обвинила США в «маниакальном» желании вытеснить международное право «миропорядком, основанным на правилах». Захарова указала, что Франция и Германия как участники «нормандского формата» подтвердили игнорирование «международно-правового решения» кризиса на Украине.

    Также Захарова подчеркнула, что и сам Блинкен настаивал на переговорах, опирающихся на некую «формулу Зеленского», а не на международное право. «Все смешалось в Доме Белом», – заявила она.

    Напомним, Блинкен выразил надежду на то, что Россия «продемонстрирует готовность к искренним переговорам» по Украине «в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН».

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    29 апреля 2024, 18:50 • Новости дня
    Военкоры рассказали о «родственниках» «Царя-мангала» в зоне СВО
    Военкоры рассказали о «родственниках» «Царя-мангала» в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска начали применять сверхзащищенные танки, прозванные «Царь-мангалами», в районе Часова Яра. Видео, снятое украинской стороной, публикуют российские военкоры.

    Как сообщает военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале, «родственники» «Царя-мангала» появились под Часовым Яром и принимают участие в боевых действиях.

    Он отметил: в случае, если кустарная идея оказалась рабочей, то опыт используется и на других участках фронта.

    Также он опубликовал фото последователя «Царя-мангала» с быстрозаменяемой защитой – «самоходную избу» «Косандра».

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также публикует видео, на котором обшитые металлическими листами и прикрытые установками РЭБ российские танки штурмуют позиции ВСУ в районе Часова Яра.

    Ранее российские военные эвакуировали танк «Царь мангал», штурмовавший Красногоровский завод, который ВСУ превратили в главный опорный пункт в городе.

    Коментарии (5)
    29 апреля 2024, 20:37 • Новости дня
    Сальдо рассказал о диверсантах в рядах ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что подпольная организация «Русский Херсон» продолжает свою деятельность на территории, подконтрольной Украине.

    В своем Telegram-канале он опубликовал заявление одного из представителей движения, в котором тот рассказывает о диверсионной работе и сборе информации.

    В заявлении говорится, что сторонники «Русского Херсона» мобилизовались в ВСУ. Это сделано для того, чтобы иметь возможность добывать информацию о расположении техники и живой силы противника.

    В заявлении также подчеркивается, что легитимной власти на Украине больше нет.

    Ранее партизаны из организации «Русский Херсон» предоставили российской армии координаты группы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и самоходной артиллерийской установки (САУ) на правом берегу Днепра, что привело к их уничтожению.

    Коментарии (8)
    30 апреля 2024, 01:47 • Новости дня
    Журналист Карлсон взял интервью у Дугина

    Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х интервью с Александром Дугиным

    Журналист Карлсон взял интервью у Дугина
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным, отметив, что «украинское правительство убило его дочь».

    Видео, опубликованное в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), длится чуть больше 20 минут. Карлсон назвал Дугина «самым известным» политическим философом в России. Указывается, что беседа прошла в Москве, но не уточняется, идет ли речь о той же поездке, во время которой Карлсон записал интервью с президентом России, передает РИА «Новости».

    Карлсон спросил, почему, по мнению Дугина, США, Канада, Британия, Новая Зеландия и Австралия сами разрушают себя, выступая против собственной природы. Дугин связывает это с индивидуализмом и влиянием протестантизма на англо-саксонские страны, передает РЕН ТВ.

    На вопрос о том, почему представители Запада, которые ранее поддерживали СССР, стали русофобами, Дугин ответил, что «это не какие-то иррациональные изменения», а реакция на решение России защищать традиционные ценности, которые на Западе пытаются уничтожить, передает RT.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышло интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

    В августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы.

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    29 апреля 2024, 17:53 • Новости дня
    ВС России с помощью партизан уничтожили на правом берегу Днепра операторов БПЛА ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партизаны из организации «Русский Херсон» предоставили российской армии координаты группы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и самоходной артиллерийской установки (САУ) на правом берегу Днепра, что привело к их уничтожению, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в своем Telegram-канале, благодаря информации, полученной от товарищей из «Русского Херсона», российские войска смогли ликвидировать группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра. По его словам, подпольщики также обнаружили еще одну группу операторов дронов в центре Херсона, и их участь уже предрешена, передает ТАСС.

    Губернатор также отметил, что несколько сторонников России вступили в ряды ВСУ, чтобы «облегчить сбор информации о вражеских военных объектах». По его словам, партизаны из «Русского Херсона» вновь подтвердили данные о том, что украинские солдаты размещаются в жилых домах, используя мирных жителей как «живой щит».

    Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки «Днепр» в ночь на вторник уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ на реке Днепр в Херсонской области.

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    30 апреля 2024, 13:50 • Новости дня
    В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России
    В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели немецкого издания Focus раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что ВС России пользуются возможностями, пока украинской армии не хватает вооружения.

    В частности, пользователи указывают на то, что на поле боя «Украина всегда была слабой, а без западной помощи давно стала бы историей», передает РИА «Новости».

    Также комментаторы отмечают, что идет «война НАТО против России – яснее не бывает».

    Другие пользователи задаются вопросом, сколько еще украинцы будут смотреть на то, как страна умирает за США с учетом позиции «воевать до последнего украинца».

    Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны, заявив, что «тупорылый черт грабит и наживается на вооруженном конфликте».

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    30 апреля 2024, 03:00 • Новости дня
    Установлена личность одного из убитых в Германии украинских солдат

    Один из убитых в Германии украинских солдат оказался десантником

    Установлена личность одного из убитых в Германии украинских солдат

    Tекст: Антон Антонов

    Личность одного из украинских солдат, убитых в немецком городе Мурнау, установлена, он служил в десантно-штурмовых войсках, сообщило командование его подразделения.

    Убит военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ вооруженных сил Украины. Украинская сторона сообщила, что он был ранен в боях за Белогоровку в 2023 году, передает РИА «Новости».

    Генпрокуратура Мюнхена и главное полицейское управление Юга Верхней Баварии сообщили, что подозреваемый – «57-летний гражданин России» – проживал в Германии с начала 1990-х годов.

    По предварительным данным следствия, трое мужчин до преступления были знакомы друг с другом, передает ТАСС.

    Напомним, тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра. Убитые были украинскими военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Сообщалось, что по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.

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    29 апреля 2024, 17:28 • Новости дня
    В Гамбурге прошла демонстрация исламистов за создание халифата

    Bild: В Гамбурге прошла демонстрация исламистов за создание халифата

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов, призывавших к созданию халифата, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, в шествии участвовали больше тысячи человек. Отмечается, что акцию организовал 25-летний студент Джо Ададе Боатенг, который имеет многотысячную аудиторию в соцсетях Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и TikTok. Молодой человек выступает против Израиля и «так называемого коллективного Запада», передает Газета.Ru.

    Полиция Гамбурга разрешила проведение акции, не имея оснований полагать, что ее участники устроят беспорядки. Как указала пресс-секретарь полиции Сандра Левгрюн, одних подозрений недостаточно для запрета.

    Уточняется, что призывы к созданию халифата не являются уголовным преступлением, а пропаганды терроризма на митинге не было. При этом сообщается, что организаторы акции из группы «Мусульманский Интерактив» имеют связи с запрещенной в России группировкой «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

    Генсек партии ХДС Карстен Линнеман подчеркнул, что министр внутренних дел не хочет признавать опасность, которую радикальные исламские движения представляют для общества. По ее словам, здесь правовое государство должно, наконец, защитить себя и проявить силу.

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    30 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Украинская телеведущая назвала Зеленского главной проблемой страны

    Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны

    Украинская телеведущая назвала Зеленского главной проблемой страны
    @ Kirill Nazipov/wikipedia.org

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский является «главным злом» страны, выразила мнение на YouTube-канале Walk&Talk украинская телеведущая Снежана Егорова.

    По ее словам, Зеленский «всех обманул, не садится на стол переговоров, бросая все в топку», просит больше оружия, «грабит и наживается на вооруженном конфликте», передает Ura.ru.

    Телеведущая назвала украинского президента «тупорылым чертом», который «убивает людей тоннами».

    «Зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит», – напомнила Егорова о своих предупреждениях.

    Тем временем Зеленский продолжает просить Запад ускорить поставки оружия Украине.

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    30 апреля 2024, 12:45 • Новости дня
    Аксенов предупредил о неразорвавшихся ракетах ATACMS в Крыму
    Аксенов предупредил о неразорвавшихся ракетах ATACMS в Крыму
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS, предупредил глава региона Сергей Аксенов.

    Эти суббоеприпасы находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале.

    Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.

    Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов подчеркнул, что система ПВО успешно отразила атаку.

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    30 апреля 2024, 04:18 • Новости дня
    В Чехии назвали причину, по которой Россия якобы взорвала склады во Врбетице

    CTK связало взрывы на складах во Врбетице с желанием России не допустить доставку боеприпасов на Украину

    В Чехии назвали причину, по которой Россия якобы взорвала склады во Врбетице
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    По версии полиции Чехии, Россия якобы устроила взрывы на складах с боеприпасами во Врбетице, чтобы предотвратить доставку боеприпасов на Украину, сообщают информационные агентства.

    Как заявило CTK со ссылкой на главу чешского национального управления по кибернетической и информационной безопасности Иржи Мазанека, полиция полагает, что «взрывы осуществили сотрудники ГРУ», которые сейчас «находятся в России», передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что Москва «отказалась сотрудничать с чешской полицией», поэтому провести уголовное расследование не удалось. Мазанек пожаловался, что у полиции нет достаточной информации о передвижениях отдельных сотрудников ГРУ в Чехии. По его словам, «можно только предполагать, какие задачи выполняли отдельные сотрудники ГРУ» и сколько российских военных «и их пособников участвовало в нападении».

    Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия в 2021 году обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Правительство России включило Чехию в перечень недружественных иностранных государств.

    Немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

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