Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
Подросток в Лондоне погиб при нападении мужчины с катаной
При нападении мужчины с мечом, напоминающим самурайский, в британской столице погиб 13-летний подросток, сообщил представитель полиции города Стюарт Белл.
Ребенка доставили в больницу с ножевыми ранениями, он скончался вскоре после этого, сказал Белл, передает ТАСС.
По его словам, в больнице также остаются четверо других потерпевших, это двое сотрудников полиции и двое прохожих. Полицейским провели операции, у них серьезные ранения, но, предположительно, они не угрожают жизни.
Нападавшему 36 лет, он атаковал людей у станции метро Хейнолт. Его обезвредили с помощью электрошокера.
По данным полиции, неизвестный на машине въехал в дом и напал на людей с холодным оружием на прохожих.
В прессе распространили видео с нападавшим, в ролике мужчина c мечом, похожим на катану, ходит возле домов, размахивая холодным оружием.
В 2019 году в Финляндии произошло нападение на профучилище, погиб один человек, около 10 получили ранения.