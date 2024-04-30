Подросток в Лондоне погиб при нападении мужчины с катаной

Tекст: Алексей Дегтярев

Ребенка доставили в больницу с ножевыми ранениями, он скончался вскоре после этого, сказал Белл, передает ТАСС.

По его словам, в больнице также остаются четверо других потерпевших, это двое сотрудников полиции и двое прохожих. Полицейским провели операции, у них серьезные ранения, но, предположительно, они не угрожают жизни.

Нападавшему 36 лет, он атаковал людей у станции метро Хейнолт. Его обезвредили с помощью электрошокера.

По данным полиции, неизвестный на машине въехал в дом и напал на людей с холодным оружием на прохожих.

В прессе распространили видео с нападавшим, в ролике мужчина c мечом, похожим на катану, ходит возле домов, размахивая холодным оружием.

В 2019 году в Финляндии произошло нападение на профучилище, погиб один человек, около 10 получили ранения.