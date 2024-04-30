Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
У работающего в доставке сотрудника Олимпиады во Франции украли бейдж
У одного из координаторов доставок на объекты Олимпийских игр в городе Лилль во Франции украли бейдж и компьютер, сообщила французская пресса.
У сотрудницы из машины украли ночью магнитный пропуск и ноутбук, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMC Sport.
Женщина является ответственной за доставку на объекты Олимпиады в Лилле, в том числе доставку в олимпийскую деревню.
Она подала жалобу в полицию, и пояснила правоохранителям, что бейдж «не открывал никаких дверей», а компьютер «не содержал секретных данных».