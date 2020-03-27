Молодоженов Саратовской области лишили поцелуев на свадебных церемониях из-за коронавируса

ЗАГСы Саратовской области будут проводить свадебные церемонии не в торжественной обстановке, без гостей, а молодоженам запретят целовать друг друга. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.

Ограничения коснутся свадеб, которые запланированы с 28 марта по 5 апреля, отмечается на сайте управления ЗАГС.

«Обращаю ваше внимание, что самое главное сейчас – это здоровье и соблюдение эпидемического режима. Поэтому все церемонии регистрации брака, будут проходить в неторжественной обстановке без участия гостей», – обратилась к саратовцам руководитель управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Под неторжественной свадебной церемонией следует понимать, что регистрация брака у молодоженов пройдет без марша Мендельсона, обмена кольцами и поцелуя жениха и невесты. Также на регистрацию запрещено приводить гостей. Пара зайдет в кабинет, распишется в документах, после чего получит свидетельства о браке и покинет ЗАГС, сообщает «Интерфакс».

Напомним, во избежание разрастания коронавируса создаются новые меры профилактики и призывы к самоизоляции. Так. жителям Карелии из-за коронавируса запретили посещать религиозные учреждения, а лоукостер «Победа» в России приостановил полеты до лета.

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