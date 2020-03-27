На границе Польши и Украины образовались многотысячные очереди из желающих вернуться домой

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27 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:22  |  vz.ru
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Вирус заставляет товары и услуги дешеветь

Поездка в такси стала доступнейФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Коронавирус скорректировал жизнь и быт многих россиян. Однако вся эта ситуация с самоизоляцией и дезинфекцией не только подняла цены на гречку и сделала самым дефицитным товаром марлевую повязку. В других случаях пандемия привела к падению цен на услуги и открытию новых возможностей в онлайне. На что снизились цены? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
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Коронавирус похоронил Шенгенскую зону

Шенгенские штампы в визах скоро могут уйти в прошлоеФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Макрон бьет тревогу: пандемия коронавируса поставила на грань выживания европейский проект, в частности грозит крахом Шенгенской зоны. Но сама Франция первой объявила о закрытии границ ЕС, а Шенген, как отмечают эксперты, и так скорее мертв, чем жив. Возродится ли общеевропейская открытость после завершения «коронакризиса», или вместо «общего дома» и Шенгена возникнут иные форматы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эпидемия приведет к возрождению национальных государств

Евгений Крутиков, военный эксперт
Коронавирус имеет все шансы за считаные месяцы переформатировать всю мировую экономику, отменить старые политические тенденции и создать новые, а также кое-что подправить в психологии целого поколения. И, возможно, даже изменить вектор развития мировой науки. Подробности...
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Грета Тунберг, ты довольна?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда человек говорит: «Я далек от теории заговора», это значит, что он сейчас будет лепить конкретную теорию заговора. Ну так вот, я далек от теории заговора. Но схемы настолько очевидно схожи, что ощущается одна рука. Подробности...
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Вирус – это не живая материя, а идея

Герман Садулаев, писатель, публицист
Следует философски заключить, что вирус – не «кто», даже в самом широком смысле, а «что», то есть не существо, а вещество, вещь, явление, событие или идея. Вирус не просто не-жизнь, он противоположен, противопоставлен жизни. Подробности...
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              На границе Польши и Украины образовались многотысячные очереди из желающих вернуться домой

                 27 марта 2020, 18:28
              Фото: Jacek Szydlowski/Forum/ТАСС
              Текст: Елизавета Булкина

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              После объявления президента Украины Владимира Зеленского о закрытии границ, на пунктах пропуска со стороны Польши образовались многотысячные очереди из украинцев, желающих успеть вернуться с заработков.

              Открыты два пункта пропуска – Дорогуськ-Ягодын и Корчова. С польской стороны столпились тысячи людей, вынужденных часами стоять в нейтральной зоне и ждать, пока их заберут на Украину автобусы, которые пока еще ходят, пишет «Страна.ua».

              После 27 марта проехать через границу можно будет только на машине. Тем, у кого нет личного автомобиля, придется проситься попутчиками в проезжающие авто. Пешком в страну попасть так же проблематично. Периодически открывают переход для пешеходов в КПП в Гребенне-Рава-Русской, но на это время надо попасть.

              «На границе творится сплошной ад и дурдом – тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски (у пары человек видел). И, конечно, никто их не проверяет, побыстрее бы пропустить. Никто не соблюдает дистанцию, большинство людей без масок. Да и сами таможенники без масок и перчаток. Закрытие границ и карантин  коту под хвост. Можно представить, сколько коронавируса уже проникло в Украину в таких очередях на границе» – рассказал изданию житель Львова Владимир Михно, который приехал на машине из Польши в ночь на 27 марта.

              «Замерзли как собаки, стояли всю ночь. С нами были люди из Варшавы, Лодзя, Познаня – все почти или потеряли работу, или их сократили на время карантина. Все кашляют, лица красные, как помидоры и глотают парацетамол, чтобы сбить температуру. Очередь коронавируса. Знала бы, осталась бы в Польше», – поделилась со СМИ Людмила Войцеховская из Львова, которая вместе с мужем вернулась из Варшавы утром 27 март

              Пограничники при этом заявляют, что на такое количество людей пункты пропуска не рассчитаны.

              «Граница не рассчитана на такое количество людей, они просто штурмом берут. Заразиться можно на раз, ведь нам кроме обычных масок ничего не выдали. И подмоги нам не дали, смены одинаковые, а работы больше и она опаснее», – рассказал сотрудник Мостисского пограничного отряда.

              Напомним, в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закроет границы страны с 27 марта, в том числе для оставшихся за рубежом украинцев.

              Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о чрезвычайной ситуации на Украине из-за коронавируса.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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