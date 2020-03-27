Минтруда разъяснило порядок оплаты труда в выходные

Министерство труда обнародовало рекомендации для работников и работодателей в связи с нерабочей неделей.

В разъяснениях ведомство отмечает, что наличие в марте и апреле 2020 года нерабочих дней не служит основанием для снижения зарплат, поскольку нерабочие дни на следующей неделе должны быть с сохранением за работниками заработной платы. При этом оплату должны произвести в обычном, а не повышенном, размере, поскольку нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, передает РИА «Новости».

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Если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.

В ведомстве также объяснили, на какие категории организаций режим нерабочей недели не распространяется. К ним относятся все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, а также транспорт.

Кроме того, работать в нерабочую неделю обязали работников социальных фондов, включая ПФР, ФСС и Фонд ОМС. Государственные и муниципальные служащие на следующей неделе будут работать по решению руководителей.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей.

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