Глава Хакасии ушел на самоизоляцию

Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что до 29 марта включительно намерен соблюдать режим самоизоляции из-за полета одним рейсом с заразившейся коронавирусом женщиной.

«Я летел в одном самолете с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус. Как только это стало известно, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья включительно», – написал Коновалов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что находится на круглосуточной связи с заместителями и министрам регионального правительства и проводит онлайн-совещания. Исполняющим обязанности главы региона будет назначен первый замглавы Николай Миронов.

В четверг коронавирус подтвердился у жительницы Хакасии, вернувшейся из Италии через Москву 15 марта. В пресс-службе республиканского правительства уточнили, что срок карантина для Коновалова согласован с территориальным управлением Роспотребнадзора, для таких случаев двухнедельный период самоизоляции истекает 29 марта. Всего, по данным на вечер четверга, коронавирус выявлен у двух жителей республики, передает ТАСС.

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По оценкам ВОЗ, к полудню четверга число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 тыс. человек. В России число заболевших достигло 840 человек, двое умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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