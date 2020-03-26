Путин и Макрон обсудили транспортировку медсредств в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили условия для транспортировки медицинских средств и оборудования в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает Кремль.

«Непосредственно перед экстренным саммитом «Группы двадцати» в формате видеоконференции – проведен обмен мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса. Владимир Путин и Эммануэль Макрон проинформировали друг друга о введенных в России и Франции мерах по противодействию распространению этой инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий», – сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию по возвращению граждан двух стран на родину. Кроме того, обсуждалось обеспечение условий для транспортировки медицинских средств и оборудования.

«В контексте совместной борьбы с вирусом обсуждено и возможное взаимодействие в рамках Совета Безопасности ООН», – говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсуждали «актуальные аспекты урегулирования в Сирии и Ливии».

Разговор состоялся по инициативе Парижа.

Отметим, что Путин отложил начало разговора с Макроном из-за общения с представителями бизнес-сообщества.

Разговор состоялся перед онлайн-саммитом G20. Путин примет в нем участие.

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