Расследование дела против главы «Аум Синрике» в России завершено

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы российского подразделения запрещенной в России секты «Аум Синрике», сообщил Следственный комитет.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Устьянцева, обвиняемого в совершении преступлений... «создание террористического сообщества, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма; организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической; создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 2010 по 2018 годы Устьянцев был лидером российского подразделения секты. Он распространял среди жителей Москвы, Петербурга и Волгограда религиозную доктрину, согласно которой люди должны были преподносить ему деньги, которые он передавал японским руководителям «Аум Синрике», тем самым финансируя терроризм.

Дело направили прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Соучастники Устьянцева объявлены в розыск.

В июле 2018 года в Японии казнили основателя запрещенной в России экстремистской секты «Аум Синрике» Секо Асахару. Помимо Асахары казнены еще несколько руководителей секты, в их числе Киехидэ Хаякава, Томомаса Накагава и Есихиро Иноуэ.

Секта была организована в 1987 году. Асахара назвал себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы. В марте 1995 года сектанты распылили отравляющее вещество зарин в токийском метро.