Расследование дела против главы «Аум Синрике» в России завершено

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26 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
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За поддержку семей с детьми заплатят богатые

Россия вводит налоги на богатыхФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Целый набор антикризисных мер озвучил президент России Владимир Путин. Одна из мер поддержки бизнеса оказалась сенсационной. Речь идет о двукратном снижении страховых взносов, что серьезно снизит расходы бизнеса. И что важно, это не временное, а постоянное решение. Еще одно справедливое решение – вводятся налоги на богатых, за счет которых будет оплачена поддержка населения.  Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Тысячи россиян стали заложниками из-за индийской богини

Причины столь беспрецедентно жесткого и внезапного карантина нужно искать в религииФото: Avishek Das/Global Look Press
После того, как Индия закрылась на тотальный карантин, а местная полиция палками загнала граждан в их дома, в стране оказались заперты десятки тысяч россиян. Беда не только в том, что они не могут добраться до столичного аэропорта, но и в том, что подвергаются травле − на них нападают на улицах, а из домов и отелей выселяют силой. Что произошло с русско-индийской дружбой? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Солидарность станет основой нашей будущей идеологии

Борис Межуев, политолог
Если для чего-то и была создана Богом Россия, так это, вероятно, для того, чтобы второй раз в своей истории практически опровергнуть ницшеанство с его лозунгом «Падающего толкни». Подробности...

В Великий пост бесы злее

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Бабушке батюшка так сказал, когда она попросила отпустить грех, что скоромное ест в пост – куда тебе поститься, ты и так, как лошадь пашешь, а сама на вид цыпленок, Господу верующие нужны, а не подохшие, ешь, что хочешь. Подробности...
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Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

Сергей Мардан, публицист
Мы живем в историческое время распада не только глобальной экономической, но и политической системы. Это шанс для России перезагрузить свою экономику и вообще жизнь. Подробности...
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    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
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              Расследование дела против главы «Аум Синрике» в России завершено

              26 марта 2020, 13:14

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Завершено расследование уголовного дела в отношении главы российского подразделения запрещенной в России секты «Аум Синрике», сообщил Следственный комитет.

              «Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Устьянцева, обвиняемого в совершении преступлений... «создание террористического сообщества, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма; организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической; создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

              С 2010 по 2018 годы Устьянцев был лидером российского подразделения секты. Он распространял среди жителей Москвы, Петербурга и Волгограда религиозную доктрину, согласно которой люди должны были преподносить ему деньги, которые он передавал японским руководителям «Аум Синрике», тем самым финансируя терроризм.

              Дело направили прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Соучастники Устьянцева объявлены в розыск.

              В июле 2018 года в Японии казнили основателя запрещенной в России экстремистской секты «Аум Синрике» Секо Асахару. Помимо Асахары казнены еще несколько руководителей секты, в их числе Киехидэ Хаякава, Томомаса Накагава и Есихиро Иноуэ.

              Секта была организована в 1987 году. Асахара назвал себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы. В марте 1995 года сектанты распылили отравляющее вещество зарин в токийском метро.


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