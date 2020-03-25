В Подмосковье из-за коронавируса закрыли бани

Бани и душевые Подмосковья приостановят оказание услуг из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией, сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Постановляю в период повышенной готовности <...> приостановить <...> [оказание] услуг бань и душевых. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Московской области.

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Кроме того, «в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому (в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для временного проживания – общежитиях, а также в коммунальных квартирах)» власти обязали жителей региона «обратиться по номеру телефона горячей линии для организации [самоизоляции] в условиях обсерватора».

Напомним, с 13 марта в Подмосковье введен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы, в детских садах введено свободное посещение. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу. Кроме того, губернатор Подмосковья распорядился предусмотреть для медиков стимулирующие выплаты за работу с людьми, заразившимися коронавирусом, или с теми, у кого подозревается его наличие.

Ранее в среду президент Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в России будет нерабочей.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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