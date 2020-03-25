Принц Чарльз заразился коронавирусом

У наследника британского престола принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирус, сообщают СМИ.

В настоящее время 71-летний принц Чарльз остается дома в Шотландии. Анализ его супруги 72-летней герцогини Камилла отрицательный. Королевская семья самоизолировалась, передает РИА «Новости».

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