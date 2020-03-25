В Союзе журналистов России не согласились с инициативой Шойгу изменить закон о СМИ

Журналисты, согласно закону о СМИ, могут писать в том числе о том, что происходит в военном ведомстве, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Ранее в среду министр обороны Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ.

«Министра можно понять, если кто-то где-то ненароком раскрыл военные тайны или рассказал то, что не нравится военному ведомству. Но с другой стороны, согласно закону о СМИ, журналисты имеют право выполнять свой долг и писать о том, что считают необходимым с целью оповещать общество о ситуациях, связанных в том числе с военным ведомством», – сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что «тут достаточно тонкая грань». «Если коллеги никоим образом не нарушают административный и уголовный кодекс и не раскрывают военных тайн, то по заданию редакции они имеют право писать обо всем», – подчеркнул собеседник.

Как сообщает РИА «Новости», в среду министр обороны России Сергей Шойгу в ходе правительственного часа в Совете Федерации призвал отрегулировать законы о СМИ из-за активистов, которые пытаются проникнуть на военные объекты, прикрываясь законодательством. По его словам, эти активисты проходят регулярное обучение за рубежом.

«Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями. Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки, в семьи наших погибших ребят. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в интернет. Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада», – заявил Шойгу.

Соловьев отметил, что если в Россию «проникают какие-то люди, как западные агенты, то это дело ФСБ и контрразведки, а не журналистского сообщества». «Понятно, что в качестве журналистов к нам могут приезжать представители западных спецслужб. Не секрет, что представители наших спецслужб работали и работают за рубежом в качестве журналистов. Такое бывает», – подытожил Соловьев.