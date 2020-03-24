Россияне назвали пять важнейших поправок к Конституции

Россияне назвали топ-5 наиважнейших поправок к Конституции: в их число вошли контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится, что среди конкретных поправок, предложенных для оценки россиянам, наиболее важной сочли со стороны государства обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания (95%). Также значимо для россиян признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).

В равной степени значимыми поправками для россиян являются предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия нашей родины (92%), гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат (92%), а также обязательная ежегодная индексация пенсий (92%).

Обязательство со стороны государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию нашей страны считают важным 91% наших соотечественников. Также девять из десяти россиян выступают за важность признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (90%).

Важным считает по 89% граждан закрепить в Конституции защиту исторической правды (запрет на фальсификацию истории и умаление народного подвига при защите Отечества) и положение о территориальной целостности и неделимости нашей страны.

Закрепить в Конституции обеспечение защиты цифровой информации и персональных данных считает важным 86% россиян. Также 85% признают значимость, равноценную конституционной, в защите животных и формировании ответственного отношения к ним.

Такая же доля россиян считает важным поправку о роли России в международных отношениях, согласно которой наше государство принимает меры по поддержке и укреплению международной безопасности и обеспечивает мирное сосуществование государств и народов.

Из десяти россиян восемь считают важным ввести ограничения для муниципальных и государственных чиновников на хранение материальных ценностей за пределами России, а также запрет иметь гражданство или недвижимость за границей (81%). Важным конституционно защитить институт брака, как союз женщины и мужчины, считает 80% наших соотечественников.

Менее 80% поддержки набрали следующие поправки: приоритет Конституции над международным правом (73%); ответственность со стороны государства за защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом (71%), снятие ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах (61%), а также создание единой публичной системы власти (57%).

Менее половины поддерживающих голосов (по 47% соответственно) набрали такие поправки, как расширение полномочий Совета Федерации и расширение полномочий Государственной думы.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 22 марта по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Ранее гендиректор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что коронавирус повысил значимость социальных поправок в Конституцию.

В свою очередь общественник Алексей Гусев заявил, что «внесение в Конституцию поправки о детях не даст чиновникам подсократить расходы на инфраструктуру, образование, медицину и социальные гарантии».

Напомним, 20 марта ЦИК России утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Также решено увеличить срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию с трех до семи дней.

Мосгоризбирком предложил провести электронное голосование по Конституции 19-22 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможность голосования по поправкам в Конституцию через портал госуслуг.