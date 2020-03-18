Путин прокомментировал возможность голосовать по Конституции через портал госуслуг

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Крыма прокомментировал возможность голосования по поправкам в Конституцию через портал госуслуг, отметив, что власти будут действовать в рамках закона.

«Ну да, это должно все соответствовать закону. Мы вчера обсуждали это с председателем Центральной избирательной комиссии, с Эллой Александровной Памфиловой, в рамках закона будем действовать», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент также отметил, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции будет проводиться со всеми мерами предосторожности, передает ТАСС.

«Проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей, которые в таких случаях должны применяться на участках для голосования, с использованием соответствующих средств защиты, с расстоянием – как во Франции это делают, они на определенное расстояние отодвигают кабинки для голосования – и так далее», – сказал Путин.

Он заметил, что голосование можно проводить и на дому – будут использованы «все современные способы», позволенные законом.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает, что россияне 22 апреля поддержат поправки в Конституцию, однако заметил, что при проблемах с распространением коронавируса сроки голосования будут сдвинуты.

Еще в феврале в Госдуме предложили привлечь к общероссийскому голосованию портал госуслуг, МФЦ и дистанционное электронное голосование.