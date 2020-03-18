Путин: В ситуации с голосованием на первом плане остается жизнь и здоровье граждан

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что россияне 22 апреля поддержат поправки в Конституцию, однако заметил, что при проблемах с коронавирусом сроки голосования можно сдвинуть.

«Эти дополнения востребованы, я очень рассчитываю, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения. Хотя я вчера сказал на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии: если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, то закон позволяет нам спокойно сдвинуть вправо, что называется, по графику, перенести на более поздний срок это голосование, закон не ограничивает, не ставит ограничений в этой связи», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что в ситуации с голосованием на первом плане останутся жизнь и здоровье граждан, и голосование будут проводить, если позволит эпидемиологическая обстановка.

«Если нет – то немного подвинем», – заключил он.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля, однако заявил, что оно пройдет, только если его позволит проводить эпидемиологическая ситуация.

Председатель ЦИК Элла Памфилова также заявила, что если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то никто не будет проводить голосование 22 апреля.

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