Путин: Голосование по Конституции пройдет, только если позволит ситуация с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, только если мероприятия подобного рода позволит проводить эпидемиологическая ситуация.

«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире, и так или иначе не так остро, как в других странах, но, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», – передает слова Путина «Интерфакс».

Он отметил, что власти будут принимать решение, исходя из складывающейся ситуации, передает ТАСС.

Путин добавил, что указ об общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию не ограничен датой, если ситуация потребует, голосование будет перенесено. По его словам, подписывать указ о голосовании без даты смысла не было, передает РИА «Новости».

«Мы с Вами видим, что в тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее от политических мероприятий подобного рода, от выборов в этих странах не отказываются. Подписывать сегодня Указ без конкретной даты более или менее бессмысленное дело», – сказал Путин.

В то же время он подчеркнул, что «закон нас не лимитирует, не ограничивает – если ситуация потребует, тогда мы перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование».

Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом отметила, что избирательная система России готова к проведению всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

«Я думаю, что трудно не согласиться с Вами, что здоровье и безопасность наших граждан – самое главное. Тем не менее, мы готовы к любому развитию событий и наши система избирательная в нынешнем ее виде современная, динамичная. Мы ни одного часа, ни одного дня не потеряли», – сказала Памфилова.

«Мы готовы дойти до каждого участника голосования», – добавила она.

Памфилова отметила, что при проведении голосования по поправкам в Конституцию ЦИК готов предложить варианты, отвечающие задачам безопасности граждан.

В ЦИК сообщили, что кампания к голосованию по поправке в Конституцию начнется со дня опубликования указа президента.

Отметим, что на сайте Госдумы опубликован полный текст поправок в Конституцию. В пункте 5 статьи 2 законопроекта указывается, что общероссийское голосование «не может состояться ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента».

Ранее был опубликован указ президента о голосовании по Конституции.

Накануне Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД